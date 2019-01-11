Белоруссия повернулась в сторону США

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Белоруссия начала улучшать отношения с США 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Между руководством МИД Белоруссии и Госдепа США в последнее время состоялись несколько телефонных разговоров. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, комментируя недавние публикации американских СМИ, передает ТАСС.
По словам дипломата, в ходе переговоров стороны обсудили различные аспекты белорусско-американских отношений.
«Согласно правилам дипломатической этики детальное содержание этих разговоров не разглашается», — пояснил он.
10 января сообщалось, что белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране. Об этом американскому журналу Foreign Policy рассказал источник в Госдепе.
По данным издания, такое решение было принято в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.
Авторы материала подчеркнули, что это может привести к улучшению отношений государств.
«Это большой шаг. Это начало оттепели», — отметил собеседник журнала.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Политика , СНГ , Владимир Макей , МИД , Госдеп США , Foreign Policy , ИТАР-ТАСС , США
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