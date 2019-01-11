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В США начали подготовку к режиму ЧП 

Lenta.ru 1 час назад
Администрация президента США Дональда Трампа начала предварительную работу для объявления в стране чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным источников газеты, Белый дом присматривается к неиспользованным средствам в бюджете Инженерных войск армии США. Как указывается, Трамп потребовал от их командования определить, насколько быстро могут быть подписаны контракты, а также может ли строительство начаться в течение 45 дней.
Отмечается, что в распоряжении Инженерных войск есть 13,9 миллиарда долларов, которые выделялись в 2018 году в рамках законопроекта о расходах на случай стихийных бедствий, но не были потрачены. Деньги, в частности, предназначались для борьбы с наводнениями в районах, пострадавших от природных катастроф.
Ранее Трамп выступил с обращением к нации. Он указал, что ситуация с мигрантами на южной границе страны — гуманитарный кризис и кризис в области безопасности. При этом он не стал объявлять режим чрезвычайного положения, который позволил бы ему выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса.
Отсутствие соглашения между Трампом и законодателями по финансированию для обеспечения безопасности на границе привело к продолжающемуся с 22 декабря 2018 года шатдауну — из-за отсутствия утвержденного бюджета ряд федеральных ведомств в США не работает или работает с ограничениями. Президент требует, чтобы в бюджет были включены 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, этому противятся члены Демократической партии.
В декабре американский лидер заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов. По его словам, финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты.
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Комментарии4
В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Администрация США , Мексика
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