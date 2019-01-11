Кто представляет большую угрозу для Запада: Китай или Россия? (Spectator, Великобритания)

Spectator (Великобритания) . Западная пресса уже определилась со своими врагами, это Россия Китай . Автор старейшего британского консервативного журнала пытается доказать, что Китай гораздо опаснее России. По его мнению, в военном плане Британия вполне способна одержать верх над Путиным . Что касается КНР, то здесь все гораздо сложнее. Почему он так решил, читайте в статье

На пике холодной войны, когда Запад противостоял красному Китаю и Советскому Союзу, люди шутили, что оптимисты учат русский язык, а пессимисты китайский. Сегодня снова разгораются дебаты о том, какая из этих двух великих держав представляет наибольшую угрозу нашему образу жизни. Правда, сейчас в этих дебатах новые линии фронта. И не совсем понятно, насколько во всем этом разбирается Британия.

По мнению некоторых комментаторов, главная угроза по-прежнему исходит от усиливающейся России под руководством Владимира Путина. Тех, кто в 2012 году презрительно фыркал, услышав заявление Митта Ромни о том, что Россия является главным врагом для Соединенных Штатов , сегодня уже не надо убеждать в намерении Москвы разрушить международный порядок, сложившийся после холодной войны. Отравление в Солсбери стало очередным напоминанием об этом.

Другие же бросают взгляды на Китай, который на прошлой неделе открыл еще один геополитический фронт, совершив непилотируемый полет и посадку на обратной стороне Луны. Поскольку Пекин разминает свои научные и финансовые мускулы, оказывая поддержку космическим компаниям, вполне можно себе представить, как Китай быстро догоняет Запад в применении спутников и ракет, а потом заявляет свои права на квантовую связь и освоение ресурсов в космосе.

А на Земле антикитайские ястребы, такие как американский вице-президент Майк Пенс , резко критикуют эту усиливающуюся державу за нечестное поведение в торговле, беззастенчивый шпионаж, алчную погоню за ресурсами и военную активность. Пенс также утверждает, что Китай пытается нанести удар в самое сердце основополагающим институтам западной демократии. Выборы, свободная пресса и гражданское общество — все это стало мишенью для Китая, который стремится утвердить свое мировое господство.

Так кто же прав? Нет сомнений, что Россия представляет колоссальную угрозу для Запада, и в частности для Европы. Как показало дело Скрипалей, Москва твердо намерена ослаблять такие страны как Британия. Аннексия Крыма Россией и ее вторжение на восток Украины стали первыми случаями территориальной агрессии после окончания Второй мировой войны. И это не говоря уже о масштабном вмешательстве в иностранные выборы, в ходе которого Кремль оказывает поддержку сепаратистам и смутьянам по всей Европе.

Идея о потенциальной российской угрозе близка и понятна Британии, поскольку мы помним все это со времен холодной войны. Но нам труднее осознать, что Китай тоже является угрозой. Каким образом? Да, его хакерские взломы и кража интеллектуальной собственности доставляют нам головную боль. Но разве это хуже российских замыслов? И разве нам не нужны китайские инвестиции, на фоне которых совсем неважно, что Китай строит для нас сети мобильной связи пятого поколения? В Лондоне в министерских кабинетах из-за этих вопросов царит агония, поскольку чиновники не знают, что надо делать: жалеть Китай (мы до сих пор направляем туда зарубежную помощь), вымаливать у него деньги и контракты (во время визитов премьер-министра) или относиться к нему как к вероятному противнику.

Истина заключается в том, что Майк Пенс был прав, когда сказал, что Китай в отдаленной перспективе представляет для Запада более серьезную опасность, чем Россия. Задумайтесь, скажем, о том, насколько деятельно он ищет слабости в обороне Запада. Применив маоистскую стратегию партизанской войны к геополитике, Китай стремится нейтрализовать преимущества Запада, разрабатывая такую внешнюю политику и военную доктрину, создавая такие международные организации, формируя такие военные, разведывательные и кибернетические навыки и умения, и проводя такую пропаганду за рубежом, которые позволяют Пекину оказывать колоссальное влияние далеко за пределами своих границ, а также в ключевых институтах основанного на правилах миропорядка (например, в ООН ВТО ).

Чтобы понять устремления Пекина, взгляните на инициативу «Один пояс, один путь», которая является государственным планом по перестройке мировой торговли и потоков капитала согласно представлениям Китая о себе самом как о Срединном царстве, излучающем мощную мягкую силу. Эта схема охватывает несколько континентов, проецируя на своем пути китайскую военную мощь. Данная инициатива навязывает слабым странам Азии и Африки кабальные финансовые и политические условия, которые создают серьезную опасность для их развития, извращая условия рынка и делая их экономику неустойчивой.

Однако Пекин очень многое выгадал от недовольства либералов президентством Трампа. Если Дональд против китайцев, то кто еще будет против них? В результате попытки Трампа обратить внимание внутренней и международной аудитории на нечестную торговую практику китайцев бьют мимо цели. А поскольку Трамп объявил войну свободной торговле, то Китай, являющийся одной из самых протекционистских экономик в мире, сегодня чествуют в Давосе как символ свободной торговли. Точно так же, из-за неразберихи в американской политике однопартийное китайское государство стало очевидным образцом политической стабильности и управляемости. Спрашивается, на каком основании либералы осуждают Китай за аресты уйгуров, если Трамп демонстрирует столь черствое бездушие и невнимание к женщинам и меньшинствам?

Так что Китай ведет долгую игру. К тому времени, когда легко отвлекающийся Запад вступит в открытый конфликт с Пекином, мы уже растеряем свои преимущества. Усиление Китая по-прежнему считают мирным процессом, несмотря на его умопомрачительные военные расходы (сегодня он уступает по ним только США). Пройдет еще немного времени, и Пекин начнет демонстрировать свою военную силу. В прошлом месяце председатель Си Цзиньпин провел красные линии для Запада, предупредив, что Китай «примет все необходимые меры» для отражения вмешательства из-за Тайваня. Вполне возможно, что за этим последует аннексия острова.

В военном плане Британия вполне способна одержать верх над Путиным. Война маловероятна, однако военные должны постоянно к ней готовиться. Но что если вооруженные силы России и Китая в одностороннем порядке и скоординированно начнут военные действия в различных горячих точках по всему миру? Справиться с этой проблемой нам будет очень сложно. Сможем ли мы воевать тем, что осталось от королевских ВМС? А поскольку в Белом доме находится непредсказуемый Трамп, в какой мере мы сможем рассчитывать на США?

Британии надо серьезно задуматься об этом. В прошлом году три корабля британских ВМС прошли через спорные воды Южно-Китайского моря. Такие учения следует продолжать во взаимодействии с Вашингтоном, продвигаясь к более обширной обороне океанских просторов. У себя дома нам надо проявлять поменьше наивности по поводу китайского влияния. Посмотрите на Австралию, которая противодействует влиянию Китая в системе высшего образования и подвергает тщательным проверкам институты Конфуция (так называют сеть государственных культурных институтов, которую многие считают инструментом усиления китайского влияния за рубежом). Такие действия привели к кратковременным финансовым убыткам и вызвали раздражение Пекина, но они весьма полезны и перспективны.

Пройдет еще немного времени, и действия Китая по запугиванию зарубежных критиков (а также по подкупу политиков с целью усиления своего влияния) станут проблемой для Британии. Россия разорвала свод правил, а китайцам очень хочется его переписать. И по правде говоря, Британия должна обратить серьезное внимание на обе эти страны.