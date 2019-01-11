По украинским лекалам. Националисты Белоруссии тоже хотят автокефалию

Как сообщают белорусские СМИ, 7 января в офисе националистической партии Белорусский национальный фронт (БНФ), находящемся в Минске , состоялась встреча актива партии со священниками неканонической Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), на которой обсуждался вопрос получения автокефалии от Константинопольского патриархата

После создания Православной церкви Украины (ПЦУ) и подписания томоса патриархом Варфоломеем активизировалось обсуждение этой темы и среди белорусских националистов, у которых популярно стремление таким образом, как они считают, отделиться от Москвы

Странное место выбрано для богослужения: в офисе националистической партии. Впрочем, подобная традиция есть у их соседей — украинских автокефалистов, которые для богослужений часто использовали офисы и штабы националистических движений. Такая практика, например, регулярно была в националистической партии «Братство» Дмитрия Корчинского, где «священники» проводили воскресные литургии прямо в штабе партии.

Долгое время партию «Братство», как и украинских автокефалистов, считали маргиналами, на которых не стоит обращать внимания. Но сейчас жена и один из последователей Корчинского являются депутатами Верховной Рады , а раскольники получили легализацию от Константинопольского патриархата.

Есть ли перспективы у белорусских автокефалистов добиться признания и насколько велика угроза церковного раскола в Белоруссии

Белорусские раскольники

Первая попытка создания независимой белорусской церкви состоялась в 1922 году, когда на соборе в Минске провозгласили самостоятельную Белорусскую митрополию, во главе которой встал вышедший из РПЦ архиерей Мельхиседек, а в митрополии были образованы три епархии. Однако эта идея не нашла поддержки у советской власти, и в 1927 году митрополит и еще несколько священников были расстреляны.

Но с началом нацистской оккупации в 1942 году был проведен собор в Минске, на котором объявлено об автокефалии Белорусской церкви. Однако с освобождением Белоруссии от нацистов автокефальная церковь была вынуждена переехать на Запад и в основном обосноваться в США Канаде . Там часть белорусских автокефалистов влилась в эмигрантскую Русскую православную церковь за рубежом, но часть обратилась к Украинской автокефальной церкви (УАПЦ) с просьбой принять под свой омофор. С 1948 года БАПЦ действовала лишь за рубежом, а в 1973 году разделилась на две епархии — Американо-Австралийскую под руководством митрополита Андрея и Канадско-Европейскую с архиепископом Николаем во главе.

Белорусские раскольники благодаря прежде всего позиции белорусских властей не стали настолько влиятельной силой, как на Украине. После получения независимости Белоруссией в 1991 году БАПЦ попыталась активизировать свою деятельность в стране, однако без особого успеха. Власть не позволяла раскольникам регистрировать свои приходы, а сами они погрязли во внутренних конфликтах и расколах. При этом белорусские автокефалисты не прекращали диалога и обмена опытом со своими украинскими коллегами из УПЦ КП и УАПЦ.

Так, например, в 2004 году в приход Жировичской иконы Божией Матери БАПЦ в Гайленд Парк был приглашен служить священник УПЦ КП. Одновременно шло общение и с Константинопольским патриархатом. Например, приход БАПЦ в Австралии в 2005 году перешел в Константинопольский патриархат.

Параллельно в середине нулевых в Белоруссии возникли греко-православные приходы, которые сложились из прихожан, не воспринявших националистический дух БАПЦ, но в то же время выступающих против РПЦ. К концу 2006 года в Белоруссии образовалось четыре греко-православных прихода с тремя священниками: в Пинске — приход во имя святого Николая Чудотворца, епископ Василий, в Бресте — иерей Александр Мартынов , в Барановичах и в Минске, а также несколько небольших общин с церковными комитетами, но без духовенства.

Белорусский Филарет

На сегодняшний день предстоятелю БАПЦ «архиепископу» Святославу Логину закрыт въезд в Белоруссию. Единственный священник БАПЦ в Белоруссии — это член националистической БНФ «протоиерей» Леонид Акулович. Это не мешает «архиепископу» давать интервью, которые весьма активно публикуют не только националистические ресурсы, но и «Радио Свободы», которое активно освещало создание ПЦУ и получение томоса на Украине.

«Архиепископ» безоговорочно поддерживает дарование автокефалии Украине. Об этом он заявил еще в сентябре в интервью «Радио Свобода»

«Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель — также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии… Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали… Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке — она была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили».

© Еврорадио /// Архиепископ БАПЦ Святослав Логин

А в своем рождественском послании «архиепископ» Святослав призвал к борьбе с захватчиками, что явно созвучно заявлениям Филарета:

«Мы должны бороться с захватчиками нашей страны, ведь цель такой борьбы — мир. Можно и покориться врагу и иметь мир, но настоящий ли мир в неволе, так как неволя всегда истребляла наш народ. Нам нужен мир в своем независимом государстве, где бы могли развивать свою национальную и духовную жизнь, на родном языке и согласно своим традициям славить Бога, потому что чужая Церковь не будет искренне молиться за государство Беларусь и за Белорусский народ, вести его к утверждению в вечности. Поэтому мы не должны изменять Богу и своему Отечеству».

Американский след

Пока что белорусские автокефалисты весьма разобщены и не организованы. Они не пользуются поддержкой белорусского общества. В самой же Белорусской православной церкви нет ярких сторонников автокефалии. Один из священников БПЦ, бывший сторонником националистических идей, после «объединительного собора» не стал поддерживать идею автокефалии для Белоруссии. Уж слишком грубым было вмешательство Константинопольского патриархата на каноническую территорию УПЦ, и слишком много в этом процессе было Порошенко, униатов и националистов.

Но информационная кампания по популяризации идеи белорусской автокефалии в СМИ началась, и «застрельщиками» выступили сидящие на дотациях Госдепа оппозиционные к действующей власти издания. Общим местом для подобных «рупоров свободы» является критика союзных инициатив России и Белоруссии.

Среди таких, кроме уже упомянутого «Радио Свободы», выступил и сайт «Новое время.ру». Кстати, на Украине также есть сайт «Новое время», обслуживающий группу депутатов-еврооптимистов, ориентирующихся на структуры Джорджа Сороса

Оппозиционное издание приводит слова некого «эксперта по делам религий» Миколая Стефаненко:

«Раз у Москвы отозван томос на управление Киевской митрополией, то Белоруссия перестала являться ее канонической территорией. Поскольку в XVII веке Речь Посполитая и Киевская митрополия практически целиком включали в себя нынешнюю территорию Республики Беларусь. Чисто формально, с точки зрения церковного права белорусские верующие неожиданно оказались в подчинении Киевского патриархата. И эту логику сейчас готов принять Вселенский патриархат».

Другое оппозиционное издание, которое уже давно поддерживает и украинских, и белорусских националистов, «Хартия 97» в начале года опубликовало результаты опроса в «крупнейшем минском паблике ВКонтакте», в котором 76% респондентов поддержали идею предоставления автокефалии Белоруссии. При этом издание скромно умолчало о том, что общее количество человек, принявших участие в опросе, на момент написания материала составляет 960 пользователей соцсети, что явно не является репрезентативным показателем ни для Минска, ни тем более для Белоруссии.

Оппозиционный сайт «Белорусский партизан» публикует колонку члена Центрального комитета Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Павла Знавца, который пишет:

«Беларусь и белорусы по-прежнему находятся в культурно-духовном рабстве и зависимости от большого восточного соседа с имперскими амбициями… Ведь главное сделано: настоящие исторические русины и наши ближайшие сородичи украинцы добились не только политической, но и духовно-культурной независимости от наследников Золотой Орды — Московии… Восстановление в Украине единой поместной православной церкви, несомненно, существенно приблизило и Беларусь к созданию единой поместной Белорусской православной церкви… Белорусские православные верующие до сих пор лишены своей Церкви. Белорусский отдел (экзархат) Русской Православной церкви, который сейчас незаконно действует в нашей стране, — последний экзархат Московского Патриархата, который остался с советских времен».

Очевидно, что сейчас эти публикации не приведут ни к чему, однако на фоне общего конфликта между Россией и США разыграть в Белоруссии удавшийся на Украине сценарий религиозного раскола вполне возможно. Пока что при наличии твердой позиции государства и Белорусской церкви перспектива туманна. Но следует помнить, что осенью 2013 года мало кто мог предположить, что Украина находится на грани революции, гражданской войны и многолетней смуты.

Больше всего помогают удерживать Белоруссию от церковного раскола сами украинцы и греки, ведь участники создания ПЦУ не похожи на служителей Бога, а скорее на группу рейдеров и шарлатанов.