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Куба назвала ОАГ «министерством колоний» США из-за непризнания легитимности Мадуро 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Организация американских государств (ОАГ) не является независимой в принятии решений, что показало голосование по непризнанию легитимности нового срока президента Венесуэлы Николаса Мадуро, инаугурация которого состоялась 10 января. Такое заявление сделал в субботу в Twitter министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес.
"В ОАГ существует грубое нарушение процедур. США сами должны подать в отставку: они не смогли добиться квалифицированного большинства в своих действиях против правительств Венесуэлы и Никарагуа. ОАГ — это министерство колоний США", — отметил глава внешнеполитического ведомства Кубы.
Организация американских государств в четверг не признала легитимным новый срок Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы. В поддержку решения высказались 19 стран-участниц, шесть были против, восемь воздержались, представитель еще одной не присутствовал на голосовании. МИД Венесуэлы назвал решение ОАГ опасным прецедентом в международных отношениях.
В конце апреля 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отметил, что его страна "никогда не вернется" в состав организации, которая с момента своего появления "стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов".
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Комментарии1
В мире , Латинская Америка , Бруно Родригес , Николас Мадуро , МИД , Венесуэла , Куба , США
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