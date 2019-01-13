Куба назвала ОАГ «министерством колоний» США из-за непризнания легитимности Мадуро

Организация американских государств (ОАГ) не является независимой в принятии решений, что показало голосование по непризнанию легитимности нового срока президента Венесуэлы Николаса Мадуро , инаугурация которого состоялась 10 января. Такое заявление сделал в субботу в Twitter министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес

"В ОАГ существует грубое нарушение процедур. США сами должны подать в отставку: они не смогли добиться квалифицированного большинства в своих действиях против правительств Венесуэлы и Никарагуа. ОАГ — это министерство колоний США", — отметил глава внешнеполитического ведомства Кубы.

Организация американских государств в четверг не признала легитимным новый срок Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы. В поддержку решения высказались 19 стран-участниц, шесть были против, восемь воздержались, представитель еще одной не присутствовал на голосовании. МИД Венесуэлы назвал решение ОАГ опасным прецедентом в международных отношениях.

В конце апреля 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отметил, что его страна "никогда не вернется" в состав организации, которая с момента своего появления "стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов".