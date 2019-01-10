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Новая оптическая иллюзия с пшеничным полем 

Рамблер 41 минуту назад
Новая оптическая иллюзия покоряет пользователей социальных сетей — в Интернете появилось видео с пшеничным полем, которое изобразил на стене художник. Если смотреть на картину под определенным углом, то создается впечатление, что колосья настоящие, настолько искусно они прорисованы. Многим кажется, что освещенные ярким солнцем растения как будто колышутся на ветру. Талантом художника, создавшим это реалистичное изображение, восхитились более 250 тысяч человек — именно столько лайков оставили под видеороликом.
В мире , Видео , Общество
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