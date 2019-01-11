Украинский политик обвинил Киев в откровенной лжи

Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук сообщил о двукратном снижении пенсий и прожиточного минимума в стране за пять лет.

При этом он подчеркнул, что тарифы для населения и цены на продовольствие продолжают стремительно расти. Так, только тариф на газ увеличился в 11,8 раза с момента госпереворота.

Медведчук обвинил действующую власть в откровенной лжи, напомнив, что «майданные лидеры» обещали обеспечить реальный рост зарплат и пенсий. Он также отметил, что вместо вывода страны из кризиса Киев стремится в НАТО , создаёт церковный и языковой раскол.

«На 1 января 2019 года минимальная зарплата составила 4173 гривен ($148,4). Что касается средней заработной платы, то за 11 месяцев 2018 года она составила 8711 гривен, или $320,9», — написал политик в статье для сайта «Украинский выбор».

Кроме того, минимальная пенсия в стране сократилась в 2,2 раза — до $53,2 (1497 гривен). Медведчук отметил, что такая ситуация в стране сложилась на фоне роста зарплат чиновников и менеджеров госпредприятий.

«В то время, как большинство населения страны еле сводит концы с концами, выплаты зарплат так называемым реформаторам в десятки, сотни тысяч, а то и миллионы гривен в год ― это обычная практика», — резюмировал политик.

Ранее News.ru писал о том, что около сотни националистов разгромили и попытались поджечь офис общественной организации «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука в центре Киева.