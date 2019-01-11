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Минобороны Украины опровергло сообщения о пропаже журналиста в Донбассе 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Министерство обороны Украины назвало фейком информацию о пропаже в Донбассе итальянского фотографа и военного корреспондента Роберто Травана.
Ранее заместитель начальника управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генпрокуратуры ЛНР Янис Пилавов сообщил об исчезновении итальянского журналиста в Донбассе. По его словам, 8 января жительница Мариуполя позвонила на горячую линию генпрокуратуры и сообщила, что с 23 декабря журналист не выходит на связь.
"Роберто Траван сам лично связался с нами и сообщил, что он жив и здоров, своевременно вернулся из Украины домой в Италию, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество и новогодние праздники", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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