Министерство обороны Украины назвало фейком информацию о пропаже в Донбассе итальянского фотографа и военного корреспондента Роберто Травана.
Ранее заместитель начальника управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генпрокуратуры ЛНР Янис Пилавов сообщил об исчезновении итальянского журналиста в Донбассе. По его словам, 8 января жительница Мариуполя позвонила на горячую линию генпрокуратуры и сообщила, что с 23 декабря журналист не выходит на связь.
"Роберто Траван сам лично связался с нами и сообщил, что он жив и здоров, своевременно вернулся из Украины домой в Италию, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество и новогодние праздники", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.