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Помпео сделал заявление по поводу автокефалии Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что светские власти Украины должны уважать свободу вероисповедания всех верующих.
«Мы приветствуем замечания митрополита Епифания о том, что православная церковь Украины открыта для всех православных верующих, и призываем государственных и церковных чиновников поощрять терпимость и уважение к свободе вероисповедания членов всех религиозных конфессий по своему выбору», — сообщается в заявлении Помпео, приуроченного к объявлению автокефалии «новой церкви» Украины, передает РИА «Новости».
Украине вернули томос
Помпео также отметил, что автокефалия знаменует собой «историческое достижение», так как Украина стремится «начертить свое собственное будущее».
«В связи с этим знаменательным случаем Соединенные Штаты вновь заявляют о своей неизменной поддержке суверенной, независимой Украины», — сказано в сообщении Помпео.
В документе говорится о поддержке США «свободы включая свободу членов религиозных групп управлять своей религией в соответствии со своими убеждениями без вмешательства извне».
Но в нем нет упоминаний положения томоса об автокефалии, по которому ее юрисдикция ограничивается территорией страны.
Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.
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В мире , США , Украина , РПЦ , РИА Новости
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