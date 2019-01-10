Помпео сделал заявление по поводу автокефалии Украины

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что светские власти Украины должны уважать свободу вероисповедания всех верующих.

«Мы приветствуем замечания митрополита Епифания о том, что православная церковь Украины открыта для всех православных верующих, и призываем государственных и церковных чиновников поощрять терпимость и уважение к свободе вероисповедания членов всех религиозных конфессий по своему выбору», — сообщается в заявлении Помпео, приуроченного к объявлению автокефалии «новой церкви» Украины, передает РИА «Новости».

Помпео также отметил, что автокефалия знаменует собой «историческое достижение», так как Украина стремится «начертить свое собственное будущее».

«В связи с этим знаменательным случаем Соединенные Штаты вновь заявляют о своей неизменной поддержке суверенной, независимой Украины», — сказано в сообщении Помпео.

В документе говорится о поддержке США «свободы включая свободу членов религиозных групп управлять своей религией в соответствии со своими убеждениями без вмешательства извне».

Но в нем нет упоминаний положения томоса об автокефалии, по которому ее юрисдикция ограничивается территорией страны.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.