Главные события четверга

Лукашенко пригрозил России

Россия, отказавшись компенсировать Белоруссии убытки от налогового маневра, лишится «единственного союзника на западном направлении».

Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США

обсудит с Во время визита в США делегация РАН НАСА вопросы, которые планировал поднять глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Названа причина тушинского потопа

РПЦ осталась без Исаакиевского собора

Русская православная церковь (РПЦ) не подала заявку на передачу ей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, распоряжение о порядке передачи от декабря 2016 года утратило силу.

Найден способ защитить Курилы от Японии

Госдуму внесен законопроект , де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по передаче Курильских островов другим странам.

США втянули Россию в «войну заложников»

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Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников. Ее жертвами уже считаются Мария Бутина, Пол Уилан, а теперь еще и Дмитрий Макаренко

Россия выкидывает доллары

Банк России (ЦБ) снизил долю доллара в международных резервах почти на четверть. Долю евро ЦБ наоборот повысил до 32%, а китайских юаней — до 14,7%.

Индия нанесла неожиданный удар по США

Правительство Индии с 31 января вводит 30-процентные пошлины на американскую сельхозпродукцию. Речь идет о товарах на 857 миллионов долларов — это более трети продовольственного импорта из США.

Глушакова обвинили в насилии