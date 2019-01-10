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NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на доклад.
Президент США Дональд Трамп, являющийся инициатором строительства стены на границе с Мексикой, заявил, что на фотографиях изображены образцы стены, которые использовали предыдущие администрации США.
"Через стену, которую мы строим, очень, очень, очень трудно перебраться", — сказал Трамп.
По данным NBC, предшественники Трампа действительно использовали подобные разработки, однако данный прототип был построен во время его правления.
Отмечается, что снимок был сделан в месте проведения испытаний в конце 2017 года на границе Калифорнии и Мексики, известной как "Пого Роу".
Ранее сообщалось, что юристы разрешили Трампу вводить ЧП в США.
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В мире , США , Дональд Трамп , Департамент внутренней безопасности США , Администрация США , телеканал NBC , Мексика
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