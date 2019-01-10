NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой

Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой , и выяснило, что их можно распилить обычной пилой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на доклад.

"Через стену, которую мы строим, очень, очень, очень трудно перебраться", — сказал Трамп.

По данным NBC, предшественники Трампа действительно использовали подобные разработки, однако данный прототип был построен во время его правления.

Отмечается, что снимок был сделан в месте проведения испытаний в конце 2017 года на границе Калифорнии и Мексики, известной как "Пого Роу".

Ранее сообщалось, что юристы разрешили Трампу вводить ЧП в США.