Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США

Вместо Рогозина в США отправят главу РАН

Зеленый отметил, визит делегации РАН во главе с президентом Александром Сергеевым для встречи с Национальной академией наук США планировался перед Новым годом. В рамках этой встречи планировались переговоры с НАСА, передает РИА «Новости»

Но встреча отменилась, так как Сергееву не выдали вовремя визу.

«Встреча состоится в ближайшем будущем, и к этим вопросам планируется вернуться, в том числе по Венере. Встреча не только по космосу, а более широкого формата», — отметил Зеленый.

Ранее сообщалось, что планируется подписать новое соглашение о сотрудничестве РАН и Национальной академии наук, обсудить открытие представительства РАН в США.

Ранее директор НАСА Джим Брайденстайн сообщил об отмене ранее запланированного главы госкорпорации Дмитрия Рогозина через СМИ. Сообщалось, что это решение может привести к срыву совместных российско-американских проектов.

Рогозин выражал готовность принять Брайдестайна и американских коммерческих заказчиков в России.