На Украине оценили вероятность нападения России

По его словам, такое наступление маловероятно. Кравчук считает, что на захват территории Украины у России хватит военной мощи, но удержать ее РФ не сможет.

«Их военной мощи на это (оккупацию Украины), может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин. То есть перевести сюда органы принуждения, потратить огромную часть своего бюджета, чтобы удержать Украину в повиновении. Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает», — сказал экс-президент.

По его словам, «провокация» в Керченском проливе была устроена российской стороной, чтобы посмотреть, как на это отреагирует мировое сообщество.

«Слава Богу, реакция была очень острая», — отметил Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук уже высказывался на тему «российской агрессии». В декабре он заявил, что в случае захвата Украины Россия прекратит свое существование в течение года, поскольку для того, чтобы держать завоеванную территорию в подчинении, РФ должна будет направить туда 70% бюджета и половину своей армии.