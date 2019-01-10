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На Украине оценили вероятность нападения России 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию «Факты.ua» оценил возможность масштабного наступления России на Украину.
По его словам, такое наступление маловероятно. Кравчук считает, что на захват территории Украины у России хватит военной мощи, но удержать ее РФ не сможет.
«Их военной мощи на это (оккупацию Украины), может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин. То есть перевести сюда органы принуждения, потратить огромную часть своего бюджета, чтобы удержать Украину в повиновении. Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает», — сказал экс-президент.
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По его словам, «провокация» в Керченском проливе была устроена российской стороной, чтобы посмотреть, как на это отреагирует мировое сообщество.
«Слава Богу, реакция была очень острая», — отметил Кравчук.
Ранее Леонид Кравчук уже высказывался на тему «российской агрессии». В декабре он заявил, что в случае захвата Украины Россия прекратит свое существование в течение года, поскольку для того, чтобы держать завоеванную территорию в подчинении, РФ должна будет направить туда 70% бюджета и половину своей армии.
Комментарии159
В мире , Видео , Украина , Леонид Кравчук
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