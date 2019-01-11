Экс-глава разведки ДНР оказался мошенником 

Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-главе воздушной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики. Дмитрий Лысаковский признан виновным в мошенничестве.
«Лысаковский приговорен к 6 годам колонии, такой же срок получил его сообщник Петр Чихун. Еще один фигурант дела — Михаил Чернов — получил 11 лет лишения свободы», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.
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