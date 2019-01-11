Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава разведки ДНР оказался мошенником 

News.ru + ещё 9 11 января 2019
Фото: facebook.com/Дмитрий Лысаковский
Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-главе воздушной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики. Дмитрий Лысаковский признан виновным в мошенничестве.
«Лысаковский приговорен к 6 годам колонии, такой же срок получил его сообщник Петр Чихун. Еще один фигурант дела — Михаил Чернов — получил 11 лет лишения свободы», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.
Ранее News.ru писал о самых громких судебных процессах 2018 года. Среди них арест братьев Магомедовых, приговор Шакро Молодому и дело о кокаине в российском посольстве Аргентины.
News.ru: последние новости
Пара из Украины высмеяла закон о «сексе по согласию» Новые правила секса на Украине разъяснили на примере чая Трампа обвинили в сокрытии деталей переговоров с Путиным
В мире , Михаил Чернов , Шакро Молодой , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп скрыл детали первой встречи с Путиным77
«Некем будет заменить даже сантехника»52
Украинцы массово высмеивают новый закон о «сексе»19
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством15
Новая горка из нечистот появилась в амурском селе
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение