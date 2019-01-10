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Американский генерал заявил о подготовке США к войне с Китаем 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, представитель вашингтонского Центра анализа европейской политики генерал Бен Ходжес, прибывший в Вильнюс на так называемую снежную встречу экспертов Запада, заявил, что в ближайшее десятилетие США втянутся в войну с Китаем, поэтому Европе самой следует позаботиться об угрозах, якобы исходящих от России.
«Я убеждён, что мы находимся на пути к конфликту с Китаем. Несколько месяцев назад я думал, что он будет через 15 лет, но теперь я думаю, что он намного ближе — может быть, ближе, чем через 10 лет или примерно так», — сказал американский генерал агентству BNS.
Бен Ходжес подчеркнул, что «в настоящее время у США нет возможности одновременно воевать на Тихом океане, продолжать сдерживать Россию и делать всё остальное, что мы должны делать».
Правда, американский генерал в отличие от литовских экспертов видит угрозу, исходящую от России, не в «зелёных человечках», а в зависимости энергетики стран Балтии от Москвы и якобы в кибернетических атаках.
«Снежная встреча» — это традиционная ежегодная дискуссия литовских и зарубежных экспертов в области политики безопасности, которую Вильнюс организует в Тракайском районе.
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Комментарии2
В мире , Армия , США , Вильнюс , Китай
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