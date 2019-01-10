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ЦАР благодарна РФ за поставки оружия и обучение армии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Günter Lenz/imagebroker.com/Global Look Press
Министр обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра выразила благодарность России за то, что она осталась единственной страной в мире, поставившей вооружение и проводящей обучение армии.
«Я хотела бы выразить признательность России за то, что она поставила нам вооружение именно для усиления государственных институтов, за то, что она готовит, обучает и делает боеспособными наши вооруженные силы», — приводит её слова РИА Новости.
По словам министра, стране необходимо обеспечить полную безопасность, и для этого ЦАР нужны силовые государственные институты — армия, полиция, жандармерия.
Министр также выразила надежду на то, что Совбез ООН снимет эмбарго на поставки вооружения.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли порядка 6 тысяч человек.
Ранее News.ru писал, что Министерство обороны РФ предложило Центральноафриканской Республике военное сотрудничество. Проект соглашения предусматривает помощь по восстановлению вооруженных сил одной из самых бедных стран мира. На территории ЦАР будут работать пять человек: руководитель представительства, его заместитель, помощник руководителя по контрактной работе, старший офицер и переводчик. Отечественные специалисты обучат местных военных эксплуатировать вооружение и технику российского производства.
Соглашение не предусматривает участия представителей РФ в боевых действиях на территории республики.
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Комментарии1
В мире , Армия , Министерство обороны , Совбез ООН , РИА Новости , ЦАР
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