Настоящая война: кто станет президентом Украины

Почти через три месяца Украина будет выбирать нового президента, однако уже понятно, что простой избирательная кампания не будет — электоральные рейтинги будущих кандидатов говорят, что второго тура не избежать. И даже не очевидно, кто в него пройдет. Кто есть кто в президентской гонке на Украине, рассказывает «Газета.Ru»

Президентская кампания на Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года, поэтому пока официально зарегистрированных кандидатов на пост главы государства всего пять — экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко , народный депутат Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко , мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Сами выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Несмотря на то что о своих президентских амбициях на протяжении 2018 года так или иначе заявляли более 30 украинских политиков, реальный перечень кандидатов, как ожидается, будет существенно короче.

Украинские СМИ полагают, что основные кандидаты подадут документы на регистрацию ближе к дню соборности Украины, который отмечается 22 января.

«Если говорить о сегодняшней расстановке сил, главная интрига заключается в том, кто попадет во второй тур — это пока что неясно. Понятно, что социологические данные показывают заметный отрыв Тимошенко, и должно произойти что-то невероятное, чтобы она не попала во второй тур», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Порошенко: война и вера

Рейтинг действующего главы государства остается достаточно низким, что ставит под сомнение его успех на предстоящих выборах. Социологическая группа «Рейтинг» оценивает шансы на поддержку Петра Порошенко в 11%. И это можно считать неплохим приростом, поскольку еще в июне 2018 года за него готовы были проголосовать лишь немногим больше 8% избирателей.

Свою роль в таком росте сыграла игра на очередное обострение с Россией в результате инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, вслед за чем последовало военное положение, введенное на 30 дней в 10 областях Украины. Кроме того, поддерживают рейтинг и успехи в формировании неканонической православной церкви — 5 января в Константинополе был подписан томос о предоставлении автокефалии «православной церкви Украины».

Основная программа Порошенко выстраивается вокруг триады «армия — язык — вера»: именно этот лозунг используется в наглядной агитации, а также в речах и действиях президента Украины. Можно считать, что окончательно этот слоган оформился во время обращения Порошенко к Верховной раде 20 сентября 2018 года.

При этом каждый из элементов его программы подкрепляется конкретными действиями украинских властей. Сюда можно отнести декоммунизацию, принятие закона об образовании (из-за чего уже несколько обострился диалог между Киевом и Будапештом ), квотирование эфирного времени на ТВ в вопросах доли вещания на украинском языке.

В направлении «армия» Порошенко продолжает линию на сближение Украины с НАТО — стремление страны вступить в альянс даже было предложено закрепить в конституции. Главным сюжетом в этом направлении становится позиционирование России как внешнего врага. При этом на Украине неоднократно признавали, что доказать наличие российских вооруженных сил на территории страны не удается.

Однако, говорит «Газете.Ru» Михаил Погребинский, реальной внутриполитической программы у Порошенко нет.

Тимошенко: аккуратность и популизм

Группа «Рейтинг» отдает лидеру «Батькивщины» почти 21%, и этот показатель достаточно устойчиво держится на протяжении последних нескольких месяцев.

Информационная кампания Тимошенко выглядит достаточно дорогой. При этом эксперты склонны считать ее хорошо организованной, однако по своему наполнению она смотрится несколько эклектичной. Здесь присутствуют и дискуссии вокруг изменений конституции, и вопросы обеспечения безопасности, и корректировка курса экономической политики.

Ключевым является тот факт, что программа Тимошенко во многих пунктах копирует заявления Порошенко. То есть, по сути, эти два политика борются примерно за один и тот же электорат.

При этом до конца неясно, будет ли Тимошенко пытаться отстроиться от своего основного конкурента.

«Это возможно, если Тимошенко и Порошенко окажутся вместе во втором туре. До этого вряд ли Тимошенко будет выдумывать что-то новое. У нее сейчас рейтинг с опережением, поэтому ей рискованно делать резкие движения», — полагает Погребинский.

Эксперт добавляет, что в сегодняшней ситуации по ключевым вопросам, особенно во внешней политике, они ничем не отличаются.

«Я бы лишь отметил, что Тимошенко, в отличие от Порошенко, подбирает выражения в отношении России. Но все равно она остается в том же лагере — проамериканском и антироссийском», — говорит украинский политолог.

Вместе с тем у Тимошенко все же сформированный и достаточно устойчивый электорат — ее партия без особых проблем преодолевает заградительный барьер в 5% практически по всей территории страны. Кроме того, преимуществом для политика в данный момент является тот факт, что она, по сути, не задействована в процессе принятия решений, что означает, что все просчеты и ошибки действующих властей она сможет использовать в свою пользу.

Однако против Тимошенко играет другой существенный фактор: ее антирейтинг достаточно высок — выше только у Порошенко.

«Важно понимать, что ничего гарантированного [в нынешней избирательной кампании на Украине] нет. Тимошенко опережает Порошенко, но гарантии победы у нее нет. Поэтому если она встретится с нынешним президентом Украины во втором туре, то по принципу антирейтинга она, скорее всего, его обыграет. Если же она встретится с другим кандидатом, у которого существенно меньший негативный рейтинг, то может и проиграть», — прогнозирует Погребинский.

Однако, в отличие от Порошенко, у которого отсутствует реальная внутриполитическая программа, Тимошенко прибегает к популистским заявлениям, например, снижение цен для населения на газ.

Однако эксперты сомневаются, что подобные заявления будут воплощены в жизнь, а, значит, ничего принципиально нового от Тимошенко ожидать все же не стоит.

Зеленский: шоу и протест

Шоумен Владимир Зеленский буквально в последний день 2018 года внес элемент внезапности в будущую кампанию. Один из украинских телеканалов вместо трансляции новогоднего обращения Петра Порошенко пустил в эфир выступление комика, в ходе которого он заявил о том, что планирует баллотироваться на пост главы государства.

Именно Зеленский замыкает тройку потенциальных лидеров президентской гонки. «Рейтинг» отдает ему поддержку 13,4% избирателей.

Однако заявление шоумена еще отнюдь не означает, что он действительно будет регистрироваться в качестве кандидата. Да и данные социологов еще не гарантируют того, что он сможет набрать такое количество голосов.

«Как правило, те, кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования «против всех». Реально он этих процентов не получит», — рассказывает Михаил Погребинский.

Само появление Зеленского в ряду потенциальных кандидатов говорит о том, что в украинской политике все больший вес набирает медиакратия — власть СМИ, которые самостоятельно производят собственные образы и идеалы, не достающие украинскому истеблишменту.

«Это так называемые стресс-политики. Люди перестали искать выбор среди настоящих политиков, и медиакратия этим пользуется. Однако это превращает избирательный процесс в карнавал, девальвирует политический процесс и конкуренцию», — говорил ранее в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра социальных исследований «София» (Киев) Андрей Ермолаев.

При этом Зеленский, как человек, не имеющий политического бэкграунда, вряд ли сможет предложить стройную и понятную программу, а потому, вероятнее всего, будет строить свою кампанию на популизме. Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в фейсбуке называет Зеленского «остроумным и обаятельным», однако считает, что у него отсутствует «содержательность».

Как политик-популист, Зеленский, скорее, представляет опасность для Тимошенко, а не для Порошенко, который сможет продолжать эксплуатировать тему «российской агрессии» и «угрозы с востока».

При этом нельзя исключать, что часть уставших от традиционных политиков украинцев может проголосовать именно за Зеленского, что будет вполне соответствовать трендам современной европейской политики.

Бойко: восток и конфликты

Лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, которого обвиняют в том, что он является пророссийским кандидатом, обладает рейтингом 9,6%. Однако и здесь ситуация является отнюдь не простой — дело в том, что он, в основном, ориентируется на электорат юго-востока Украины, и именно здесь избирательное поле могут делить и некоторые другие кандидаты.

Здесь есть фактически три продвинутых фигуры. Помимо самого Бойко, это внефракционный депутат Евгений Мураев (4-5% поддержки), а также другой депутат Александр Вилкул (его электоральный рейтинг 1-2%, однако, по мнению Погребинского, он может нарастить его до 4%).

Внутри этого блока кандидатов есть ряд проблем, которые нельзя не учитывать, — внутри него существуют определенные бизнес-конфликты, а лидеры не доверяют друг другу, постоянно стремясь перехватить повестку.

Если ориентироваться на электоральные рейтинги, то логичным было бы предположить, чтобы лидеры этого блока консолидировались вокруг Бойко, однако дезинтеграция сохраняет риск проведения неудачной избирательной кампании.

«Эти три фигуры будут делить электорат, который теоретически в целом может рассчитывать на 25% поддержки. Но если они не смогут договориться и пойдут втроем, то шансы Бойко пройти во второй тур снижаются, а это открывает дорогу Порошенко», — говорит Погребинский.

Гриценко: запад и медийность

Нельзя сбрасывать со счетов лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, у которого потенциально почти 8% голосов.

Вместе с тем здесь есть фактически та же проблема, что и в блоке, представляющем интересы востока страны, — мэр Львова Андрей Садовый уже зарегистрировался в качестве кандидата в президенты, а именно он и Гриценко будут делить одно электоральное поле — жителей западных регионов (Садовому сейчас отдается чуть меньше 3% поддержки).

«В целом, Гриценко и Садовый могут договориться, но это маловероятно, хотя исключить такой вариант нельзя. Более понятны шансы кандидатов станут через полтора месяца», — считает директор Центра политический исследований и конфликтологии (Киев) Михаил Погребинский.

Оба эти кандидата имеют общий недостаток — в политическом плане они все же достаточно слабы, полагает директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. С другой стороны, их сильной стороной является медийная узнаваемость на Украине.