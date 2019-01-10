Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: ifeng.com
Житель Китая продал почку на черном рынке ради денег на мобильный телефон и планшет Apple и теперь страдает от почечной недостаточности. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Он решил купить iPhone и iPad в 2011 году, когда ему было 17 лет. У родителей не оказалось денег на такой дорогой подарок, поэтому молодой человек отыскал в интернете торговцев органами. Они обещали хорошо заплатить, если он пожертвует одну из своих почек для пересадки.
В апреле того же года молодой человек втайне от родителей побывал в другой провинции. Там ему удалили почку и пересадили ее пациенту, который заплатил за орган десять тысяч долларов (670 тысяч рублей) и 150 тысяч юаней (1,45 миллиона рублей) — за операцию. Молодой человек получил 10 процентов этой суммы — 22 тысячи юаней (около 210 тысяч рублей) и немедленно купил iPhone 4 и iPad 2.
Вскоре его здоровье стало ухудшаться. У него началась почечная недостаточность, затем единственная почка полностью отказала. Из-за гемодиализа молодой человек вынужден сутками не вставать с кровати. Спустя семь лет после операции он живет на государственное пособие и нуждается в постоянном уходе.
Правоохранительные органы разыскали трех посредников, которые организовали подпольную операцию, и двух врачей, участвовавших в удалении почки. Посредников приговорили к тюремному заключению на сроки от трех до пяти лет, врачи попали за решетку на три года. Семья пострадавшего получила компенсацию величиной 1,47 миллиона юаней (14,4 миллиона рублей).
Последние новости
В США объяснили «молчание» России про С-500 Назван беспроигрышный для Украины вариант поведения в Керченском проливе Умер последний председатель Верховного Совета СССР
Комментарии2
В мире , Apple , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония определилась с позицией по Курилам248
Украинские военные похитили футболиста из Крыма74
Путин заставил Запад содрогнуться418
Раскрыты критические недостатки «Авангарда»231
В ПАСЕ открестились от слов о «шести полах» в письме РФ28
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
01:46
Умер Анатолий Лукьянов
Общество
05:37
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Политика Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение