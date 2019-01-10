Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом

Житель Китая продал почку на черном рынке ради денег на мобильный телефон и планшет Apple и теперь страдает от почечной недостаточности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Он решил купить iPhone и iPad в 2011 году, когда ему было 17 лет. У родителей не оказалось денег на такой дорогой подарок, поэтому молодой человек отыскал в интернете торговцев органами. Они обещали хорошо заплатить, если он пожертвует одну из своих почек для пересадки.

В апреле того же года молодой человек втайне от родителей побывал в другой провинции. Там ему удалили почку и пересадили ее пациенту, который заплатил за орган десять тысяч долларов (670 тысяч рублей) и 150 тысяч юаней (1,45 миллиона рублей) — за операцию. Молодой человек получил 10 процентов этой суммы — 22 тысячи юаней (около 210 тысяч рублей) и немедленно купил iPhone 4 и iPad 2.

Вскоре его здоровье стало ухудшаться. У него началась почечная недостаточность, затем единственная почка полностью отказала. Из-за гемодиализа молодой человек вынужден сутками не вставать с кровати. Спустя семь лет после операции он живет на государственное пособие и нуждается в постоянном уходе.