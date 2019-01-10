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В Германии сотрудники аэропортов объявили забастовку 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
В ФРГ сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку, передает Suddeutsche Zeitung.
Речь идет об аэропортах Кёльна, Штутгарта и Дюссельдорфа. Отмечается, что только в Дюссельдорфе отменены около 350 из 570 рейсов. Также ряд рейсов был отменен в Берлине, где нет забастовки.
По данным издания, зарплата сотрудников служб безопасности в немецких аэропортах составляет от €15 до €17,05. Профсоюз Verdi, организовавший забастовки, требует минимальной зарплаты на уровне €20.
Ранее сообщалось, что тысячи жителей Будапешта вышли на улицы из-за реформы трудового законодательства.
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В мире , Европа , Личный счет , Германия , Дюссельдорф , Кельн , Штутгарт
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