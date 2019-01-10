Украинские военные похитили футболиста из Крыма

Херсоне работники местного военкомата похитили приехавшего из Крыма молодого человека и попытались отправить его в украинскую армию. Об этом в эфире радио «Куреш» сообщил Исмаил Халиков, который является представителем Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму, назначенным властями в Киеве.

По его словам, молодой человек, будучи профессиональным футболистом, приехал в Херсон с целью устроиться в местный футбольный клуб "Кристалл" или "Таврию". Об инциденте сообщила мать 20-летнего похищенного, которой он смог дозвонится, воспользовавшись временным отсутствием представителей херсонского военкомата.

"Парень 20 лет в 8:00 утра шел в магазин АТБ в Херсоне. К нему подошли два человека и спросили сколько ему лет, откуда он и служил в армии. Он ответил, что ему 20 лет, в армии он не служил, и сообщил, что приехал из Крыма. Они взяли его под руки, посадили в машину и закрыли в ней", — рассказал Халиков.

Похитителями, как пояснил Халиков, оказались работники Херсонского городского военкомата. Они привезли молодого человека в военкомат и отправили на медицинскую комиссию. "Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати", — добавил он.

По его словам, действия военных были задокументированы, а жалоба направлена в военную прокуратуру.