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Американский миллиардер потратит $40 млн для импичмента Трампа 

Газета.Ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Reuters
Американский миллиардер Том Стейер не будет баллотироваться на пост президента США, вместо этого он сфокусируется на том, чтобы подвести действующего президента США Дональда Трампа к импичменту. Об этом пишет BuzzFeed News.
"Я посвящу 100% своего времени, усилий и ресурсов одному делу: работа по импичменту Трампа и отстранению его от должности", — сказал Том Стейер журналистам.
Стейер пообещал, что выделит инвестиции в размере $40 млн на эти усилия, говорится в материале. Это не первый раз, когда американский миллиардер запускает политическую кампанию. Одни из первых усилий были начаты в 2017 году, когда он думал баллотироваться на пост губернатора в Калифорнии и в сенат США, но позже отказался от этой идеи.
В 2017 году он фактически запустил кампанию по противодействию Трампу, оплатив телерекламу под названием Need to Impeach ("Необходимо объявить импичмент"). В ней он объяснял причины, по которым Трампа необходимо отстранить от должности.
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Комментарии
В мире , США , Том Стейер , Дональд Трамп , Сенат США
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