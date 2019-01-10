Американский миллиардер потратит $40 млн для импичмента Трампа

Американский миллиардер Том Стейер не будет баллотироваться на пост президента США , вместо этого он сфокусируется на том, чтобы подвести действующего президента США Дональда Трампа к импичменту. Об этом пишет BuzzFeed News.

"Я посвящу 100% своего времени, усилий и ресурсов одному делу: работа по импичменту Трампа и отстранению его от должности", — сказал Том Стейер журналистам.

Стейер пообещал, что выделит инвестиции в размере $40 млн на эти усилия, говорится в материале. Это не первый раз, когда американский миллиардер запускает политическую кампанию. Одни из первых усилий были начаты в 2017 году, когда он думал баллотироваться на пост губернатора в Калифорнии и в сенат США , но позже отказался от этой идеи.

В 2017 году он фактически запустил кампанию по противодействию Трампу, оплатив телерекламу под названием Need to Impeach ("Необходимо объявить импичмент"). В ней он объяснял причины, по которым Трампа необходимо отстранить от должности.