Кошка искусствоведа испортила картину за полмиллиона рублей

Кошка британского искусствоведа Бендора Гросвенора испортила картину одного из любимых художников ее хозяина. Об этом пишет The Telegraph

Гросвенор в 2015 году приобрел произведение английского художника-портретиста Майкла Райта за 5250 фунтов стерлингов (около 450 миллионов рублей). Картина была испорчена — из-за холода на ней выступил конденсат — и искусствовед занимался ее восстановлением. Когда он отступил, чтобы посмотреть на результат своей работы, его кошка Падме прыгнула в центр картины.

По словам искусствоведа, восстановление работы Райта обойдется в такую же сумму, как и ее покупка. При этом Гросвенор отметил, что хорошо, что кошка прыгнула на часть портрета с одеждой, а не с лицом.