Двое полицейских спасли тюленя, котрый запутался в мусоре

Два офицера полиции помогли тюленю выпутаться из пластикового мусора на пляже в городе Оушен Шорс, штат Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC.

Тюлень запутался в пластиковой сетке, которая плавала в океане, и мог задохнуться, если бы двое полицейских не заметили животное. Они поймали обессилевшего тюленя и разрезали путы у него на шее.

UNTANGLED: Two police officers helped return a seal to the water after it got caught in plastic on the beach in Ocean Shores, Washington. https://t.co/7Pn1K14Otk pic.twitter.com/ChhdzY9wZ7— ABC News (@ABC) 9 января 2019 г.

Опубликованные кадры показывают, что после своего спасения, тюлень быстро побежал в сторону океана.

Такой случай, увы, не редкость в современном мире. Загрязнение океана пластиком вызывает большие опасения у защитников животных и окружающей среды во всем мире.

Миллионы тонн пластика ежегодно попадают в мировой океан, из-за этого образуются настоящие мусорные острова, дрейфующие в его водах.

Мусор представляет опасность для морских животных и птиц, которые не только запутываются в нем, но и проглатывают мелкие частички пластика. Ученые и зоозащитники все чаще находят трупы животных, желудки которых бывают целиком заполнены пластиком.