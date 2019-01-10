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Двое полицейских спасли тюленя, котрый запутался в мусоре 

360tv.ru 48 минут назад
Два офицера полиции помогли тюленю выпутаться из пластикового мусора на пляже в городе Оушен Шорс, штат Вашингтон. Об этом сообщил телеканал ABC.
Тюлень запутался в пластиковой сетке, которая плавала в океане, и мог задохнуться, если бы двое полицейских не заметили животное. Они поймали обессилевшего тюленя и разрезали путы у него на шее.
Опубликованные кадры показывают, что после своего спасения, тюлень быстро побежал в сторону океана.
Такой случай, увы, не редкость в современном мире. Загрязнение океана пластиком вызывает большие опасения у защитников животных и окружающей среды во всем мире.
Миллионы тонн пластика ежегодно попадают в мировой океан, из-за этого образуются настоящие мусорные острова, дрейфующие в его водах.
Мусор представляет опасность для морских животных и птиц, которые не только запутываются в нем, но и проглатывают мелкие частички пластика. Ученые и зоозащитники все чаще находят трупы животных, желудки которых бывают целиком заполнены пластиком.
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