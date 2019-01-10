Dziennik Gazeta Prawna (Польша): длинный язык министра Сикорского

Польши Dziennik Gazeta Prawna (Польша) , содержится масса сенсационных сведений. Экс-глава МИД Радослав Сикорский поделился с миром информацией на темы, щекотливые с государственной точки зрения. Он рассказал, где у ЦРУ в Польше был центр допросов, вернулся к предложению по разделу Украины , которое Владимир Путин сделал Дональду Туску, и намекнул, что некоторые польские дипломаты работали на две стороны. В его книге, о которой рассказывается в статье в, содержится масса сенсационных сведений.

Состоящий из 7 тысяч страниц доклад американского Сената на тему тайных тюрем ЦРУ, созданных за границами США после 11 сентября 2001 года, до сих пор засекречен. В 2014 году была обнародована лишь его краткая версия из 712 страниц. В ней ни разу не звучат названия конкретных государств, сотрудничавших с американской разведкой. Откровеннее всего по поводу того, что в их числе была Польша, высказался Александр Квасьневский (Aleksander Kwaśniewski). В 2014 году, комментируя на пресс-конференции американский доклад, он говорил о сотрудничестве с США и предложенном Варшавой Вашингтону меморандуме, который был призван гарантировать права людей, удерживаемых на польской территории.

Радослав Сикорский в своей новой книге «Польша может стать лучше: кулисы польской дипломатии» идет гораздо дальше. Он уточняет, что это были «центры допросов», где содержались «террористы», называет конкретную виллу, отмечает, что все оплачивали американцы, и хвалится, что у него была возможность переночевать в здании, о предназначении которого в прессе ходили слухи.

Мы спросили у людей, связанных с дипломатическими кругами и спецслужбами, что они думают о книге Сикорского. Заместитель главы МИД Бартош Чихоцкий (Bartosz Cichocki), отвечающий, в частности, за сектор безопасности и восточной политики, считает разглашение такой информации безответственным шагом. «Так может сделать только тот, кто решил попрощаться с политикой. Сложно давать оценку человеку, который сначала пишет, а потом думает, что он написал», — заявил он нашей газете. Пожелавший сохранить анонимность бывший сотрудник польских спецслужб отмечает, что стиль публикации выглядит как минимум странным.

«В ней переплетаются разные темы, а не имеющие ценности сведения соседствуют с конфиденциальной информацией, — объясняет он. — Многие ключевые факты выглядят очень правдоподобными, но это не означает, что их следует обнародовать спустя всего несколько лет после событий. То, что выглядит ценным с точки зрения журналистики, может оказаться вредным для государства».

Бывший высокопоставленный польский дипломат говорит прямо, что Сикорский зашел слишком далеко.

«Я не мог поверить, что это было опубликовано», — подчеркивает он.

В свою очередь, сторонники Сикорского отмечают, что «таков уж Радек». Они подчеркивают, что стиль повествования показывает, каким он был, когда работал министром.

«С его чрезмерной откровенностью возникали проблемы», — добавляет один из наших собеседников.

Книга Сикорского вышла осенью, однако, как показали наши беседы, с его откровениями еще не успели ознакомиться ни представители оппозиции, ни члены правительства, поэтому многие отказались официально комментировать публикацию. Между тем в ней содержится масса сенсационных сведений.

«Предоставив ЦРУ разведывательный центр в поселке Старе-Кейкуты, мы проявили чрезмерное рвение. (…) То, как было обставлено дело, граничило с неуважением к собственному государству: мы не позаботились о подписании соответствующих договоров», — указывает в своей новой книге Сикорский. Он описывает, где конкретно допрашивали иностранцев: «Возможно единственным плюсом этого вассального эпизода с центром допросов в Кейкутах было то, что виллу, где американцы держали террористов, позднее отремонтировали. Благодаря этому я получил возможность ночевать в приличных условиях во время моих ежегодных встреч с молодой порослью наших шпионов».

В поселке Старе-Кейкуты с октября 1972 года действительно располагается офицерская школа польской разведки. Информация о вилле, где допрашивали и пытали подозреваемых, уже много лет появлялась в прессе в качестве неофициальной и неподтвержденной. Американские СМИ писали об этом здании и ремонте, но ни один политик или представитель властей не подтверждал эти сообщения из опасения столкнуться с обвинениями в разглашении государственной тайны.

Рассказ о Кейкутах — это лишь начало. Далее бывший глава дипломатии подтверждает, что Владимир Путин предложил Дональду Туску разделить Украину, хотя бывший глава польского правительства уже много лет уверяет, что их беседа в Сопоте касалась исключительно погоды. Сикорский рассказывает также, как Польша блефовала, заявляя, что строительство газопровода «Северный поток» заблокирует развитие СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Кроме того, он предается опасным размышлениям о тайной работе некоторых сотрудников МИД, поименно их перечисляя.

Тюрьма ЦРУ

Еще в январе 2014 года Сикорский занимал гораздо более сдержанную позицию.

«Я не буду комментировать появляющиеся в прессе слухи по поводу действий правительства Союза демократических левых сил (SLD), тем более что делом занимается прокуратура», — заявлял он, комментируя опубликованную в «Вашингтон пост» статью, согласно которой Польша получила от США за центр в Кейкутах 15 миллионов долларов.

Сообщения о тюрьмах в тот момент считались слухами. Сейчас все изменилось.

«Решение о предоставлении США центра было рискованным, но понятным в контексте того потрясения, которое вызвало нападение на нашего главного союзника, — пишет Сикорский в книге. — Думаю, инициировав расследование, прокуратура проявила чрезмерное рвение, но раз мы позволили себе без договоров принимать в коробках миллионы долларов наличными, ее реакция выглядит совершенно естественной».

Таким образом Сикорский подтверждает, что ЦРУ платило Польше за предоставление центра в поселке Старе-Кейкуты. То, что описывала в 2014 году газета «Вашингтон пост», сообщая, что речь шла именно о Польше и объекте под кодовым названием «Кварц», перестало быть просто слухами. Деньги были, более того, их брали «без договоров» и «в коробках». Согласно сообщению «Вашингтон пост», на ремонт виллы, в которой проходили допросы, американцы потратили 300 тысяч долларов. Сикорский подтверждает, что этот ремонт на самом деле проводился. Как я понимаю, бывший министр, описывая все это, ссылается не на сообщения прессы. Его публикация снабжена списком упоминаемых людей и географических точек, также там указаны источники иллюстраций, однако, ссылок на текст «Вашингтон пост» там нет. Сикорский выступает человеком, который видел все события изнутри, из-за кулис.

Раздел Украины

Сикорский возвращается также к (казалось бы, давно закрытой) теме раздела Украины, произвести который якобы предлагал нашему руководству Владимир Путин. Впервые бывший глава МИД упомянул об этом в интервью порталу «Политико» в 2014 году, за что чуть было не вылетел из политики. Согласно версии, прозвучавшей в тот момент, предложение появилось во время визита Туска в Москву в 2008 году.

«Россия хотела, чтобы мы приняли участие в разделе Украины, чтобы мы отправили туда свои войска. (…) Это была одна из первых тем, которую поднял в разговоре с премьером Туском Путин. Он заявил, что Украина — искусственное государственное образование, а Львов — польский город, так что мы могли бы вместе решить эту проблему. К счастью, Туск ничего не ответил, он знал, что его записывают», — рассказывал четыре года назад Сикорский.

Когда разразился скандал, он заявил, что его слова исказили, а текст опубликовали без согласования с ним. Позднее бывший глава дипломатии добавил, что «его подвела память». В книге он меняет курс и уточняет, что о «польском Львове» Путин говорил во время своего визита в Гданьск и Сопот в 2009 году. Путин намекал на «раздел влияния на Украине» и «возможные выгоды, проистекающие из соглашения с Россией». Варшава не решилась пойти на такой шаг, поскольку «вступив в игру с Москвой, она рисковала скомпрометировать себя на Западе и ничего не добиться на Востоке». Эти слова подтверждают те тезисы, которые прозвучали в интервью «Политико». Разница лишь в нюансах. Польская политика «перезагрузки» в отношении России предстает в дурном свете: оказывается, что хотя правительство критически отнеслось к предложениям Путина (о чем недвусмысленно говорит в книге Сикорский), Варшава не отказалась от принятого курса.

Раскрытие личных данных

Столь же сильными выглядят фрагменты, посвященные конкретным (названным по имени и фамилии) сотрудникам МИД. В конце декабря 2018 года Витольд Юраш (Witold Jurasz), занимавший должность первого и второго секретаря посольства Польши в Москве и временного поверенного в делах Польской Республики в Белоруссии, а сейчас сотрудничающий с порталом «Онет» и «Дзенник газета правна», выразил в своей статье сожаление по поводу того, что Сикорский обвиняет его в работе на разведывательные службы. В книге экс-главы МИД идет речь о том, что Юраш выступал источником информации для американской разведки, а также упоминается, что его отец (который тоже был дипломатом) принимал участие в переговорах по уничтожению оружия массового поражения в Ливии.

«Факт работы на разведку или сотрудничества с ней (речь теоретически могла бы идти об Агентстве разведки или Службе военной разведки) — это строго секретная информация. Так что когда Сикорский говорит, будто я занимался «разведывательным ремеслом", он или лжет, или раскрывает государственную тайну, а это преступление», — заявил на портале «Онет» Юраш.

Публицист вспоминает историю Валери Плейм (Valerie Plame). После статьи, в которой сообщалось, что она работает агентом ЦРУ, в США разразился скандал. Прокуратура выдвинула обвинения против бывшего начальника канцелярии вице-президента США Дика Чейни Льюиса Либби (Lewis Libby), который стоял за утечкой. Разница в том, что Либби не обнародовал эту информацию в книге, изданной под собственной фамилией: личность информатора газеты защищала журналистская тайна. Витольд Юраш не захотел давать комментарий нашему изданию. «Добавить мне нечего, я все сказал в своей статье», — ответил нам он.

Блеф в Свиноуйсьце

Вишенкой на торте выступает сообщение Сикорского о том, что польское руководство блефовало, заявляя, будто газопровод «Северный поток» заблокирует СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Кроме того, он, например, пишет, что Польша раньше американцев узнала, что российские войска во время вторжения в Грузию в 2008 году преодолели Рокский тоннель (ни одна разумная страна не хвалится своими разведывательными успехами).

Как пишет бывший глава МИД, разговоры об угрозе, которую представляет для польского порта «Северный поток», провоцировали локальные политики партии «Право и справедливость» (PiS). Германия обратилась к Польше с вопросом о планах развития СПГ-терминала. «К сожалению, никаких планов порт продемонстрировать не мог», — пишет Сикорский. Польская сторона говорила о том, что газопровод нанесет вред птицам на островах Волин и Узнам, а также затронет затопленное в Балтийском море в годы Второй мировой войны химическое оружие. Опасения представителей «Права и справедливости» из Западно-Поморского воеводства на самом деле могли быть безосновательными, а порт действительно не был способен представить никаких веских аргументов, однако, в дипломатической практике бывали уже случаи блокирования тех или иных проектов при помощи более или менее успешной пропаганды. При этом сложно найти примеры того, чтобы какое-либо государство по собственной воле признавалось в использовании подобных методов.

Радослав Сикорский, возможно, принадлежит к числу самых талантливых польских политиков. По репортерскому мастерству, продемонстрированному в великолепной книге «Прах святых», в которой описывается путешествие автора в Герат во время советской оккупации Афганистана, он может сравниться с такими писателями, как Юзеф Мацкевич (Józef Mackiewicz). Это тот же хирургически точный прозрачный стиль. Стремясь, однако, доставить удовольствие читателям, нельзя забывать, какими последствиями может обернуться раскрытие тех или иных фактов (если принять, что все они правдивы), когда о них пишет экс-министр. Вероятно, такой шаг может позволить себе политик, представляющий сверхдержаву: за чрезмерную искренность бывших президентов США расплачиваться придется максимум американским союзникам. Между тем за раскрытие секретов польской дипломатии заплатит польское государство.