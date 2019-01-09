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Сотрудничество — единственный правильный выбор для двух стран — посол КНР в США 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Нью-Йорк, 8 января /Синьхуа/ — Посол КНР в США Цуй Тянькай 7 января присутствовал на ежегодном приеме Американо-китайской торговой палаты в 2019 году, на котором выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами, установление более прочных и более стабильных китайско-американских отношений. Сотрудничество — вот единственный правильный выбор для двух стран.
Цуй Тянькай сказал, что за последние 40 лет была не только написана история успеха китайской политики реформ и открытости, но также была написана история успеха развития китайско-американских отношений. История полностью доказала, что политика реформ и открытости, а также нормализация и здоровое развитие китайско-американских отношений пошли на благо не только двум странам, но и всему миру.
Он добавил, что за последние 40 лет в двух странах и во всем мире произошли глубокие изменение. Для китайско-американских отношений эти изменения определили необходимость идти в ногу со временем. «В этом постоянно меняющемся мире нам необходимо тесно сотрудничать, а не наоборот».
Цуй Тянькай подчеркнул, что Китай будет продолжать всеми силами расширять сотрудничество с США на основе принципа взаимной выгоды и общего выигрыша; не давать волю разногласиям, основываясь на взаимном уважении; развивать двусторонние отношения на основе координации, сотрудничества и стабильности.
Он отметил, что 40-летняя годовщина политики реформ и открытости, 40-летие установления официальных дипломатических отношений между КНР и США, а также другие важные моменты являются новыми отправными точками для двух стран, которые они с нетерпением ожидают и планируют на будущее для достижения большего успеха.
Цуй Тянькай порекомендовал представителям торгово-промышленных кругов КНР и США сохранять широту взглядов и открытость, четко различать правильное и ошибочное.
Дипломат также заявил, что стремление людей всех стран к лучшей жизни день ото дня усиливается, технологическое развитие меняется с каждым днем, историческая тенденция роста все большего числа развивающихся стран чрезвычайно глубоко меняет мир, и в то же время предоставляет большие торговые возможности для всего мира. Соблюдать эту тенденцию — отвечает интересам двух стран и их народов. Только соблюдая эту тенденцию, предприятия обеих сторон смогут в полной мере использовать новые возможности и подняться на более высокий уровень для достижения своего собственного развития. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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Комментарии
В мире , США , Цуй Тянькай , Синьхуа , Китай , Нью-Йорк
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