Макфол назвал арест американца Уилана в России «очень странным»

Арест бывшего морского пехотинца не похож на предыдущие прецеденты, считает Макфол. Так, ранее в подобных случаях российские власти быстро обнародовали детали обвинений, выдвинутых против граждан США, но в данном случае они ведут себя нетипично тихо, говорится в материале.

"Россияне очень хороши в контрразведке — вероятно, одна из лучших стран в мире в этом деле. Они располагают чрезвычайно эффективными и глубокими системами мониторинга в этой стране. Если они поймали его с поличным в этом деле, почему мы не видели те фотографии? Почему мы не слышали записей? Для меня это выглядит странным", — сказал Майкл Макфол.

Кроме того, экс-посол добавил, что Уилан не выглядит типичным шпионом, учитывая его прошлое.