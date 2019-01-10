Япония собирается продолжить диалог с Россией на основе базовой позиции

Токио продолжит "упорно вести переговоры" с Россией на основе своей базовой позиции: договорившись по территориальной проблеме, заключить мирный договор, сообщил РИА Новости представитель МИД Японии в связи с вызовом в российский МИД японского посла.

В среду посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России в связи с участившимися высказываниями японского руководства по проблематике мирного договора, которые в Москве были восприняты как "попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования".

"В любом случае, правительство Японии на основе своей базовой позиции, которая заключается в том, чтобы решив территориальную проблему, заключить мирный договор, будет продолжать упорно вести переговоры. Такова позиция правительства", — сказал представитель МИД Японии.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.