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Культ личности президента Туркмении показали на пальцах 

Lenta.ru 1 час назад
Журналисты телеканала «Настоящее время» решили подсчитать количество упоминаний президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в главной новостной программе государственной телерадиокомпании.
Для этого журналисты проанализировали выпуск программы Watan Habarlary от 26 декабря 2018 года (видеозапись целиком доступна на YouTube). За 30 минут (с учетом прогноза погоды), подсчитали журналисты «Настоящего времени», портрет Бердымухамедова появился в кадре 52 раза, а его имя было упомянуто 34 раза, причем исключительно в положительном контексте.
Сам Бердымухамедов не появился ни в одном из четырех сюжетов программы.
Культ личности главы государства сложился в Туркмении еще при прежнем президенте Сапармурате Ниязове. После его смерти в 2006 году и прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова официальная идеология переориентировалась на нового президента. Его сочинения были включены в школьную программу, в стране были установлены памятники новому главе республики и его отцу Мяликгулы Бердымухамедову.
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Комментарии
В мире , Видео , Гурбангулы Бердымухамедов , Сапармурат Ниязов , Туркмения
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