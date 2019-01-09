Культ личности президента Туркмении показали на пальцах

Журналисты телеканала «Настоящее время» решили подсчитать количество упоминаний президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в главной новостной программе государственной телерадиокомпании.

Для этого журналисты проанализировали выпуск программы Watan Habarlary от 26 декабря 2018 года (видеозапись целиком доступна на YouTube). За 30 минут (с учетом прогноза погоды), подсчитали журналисты «Настоящего времени», портрет Бердымухамедова появился в кадре 52 раза, а его имя было упомянуто 34 раза, причем исключительно в положительном контексте.

Сам Бердымухамедов не появился ни в одном из четырех сюжетов программы.