Томос на руки: новая украинская церковь получила автокефалию

Члены Константинопольского патриархата в Стамбуле подписали томос о предоставлении автокефалии новой «церкви» Украины , таким образом окончательно оформив этот документ. После подписания он вернется обратно в Киев. Конкретное место, где он будет храниться, пока не выбрано.

Все члены синода Константинопольского патриархата в Стамбуле подписали томос о предоставлении автокефалии новой «церкви» Украины ( Православная церковь Украины, ПЦУ), сообщил сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала «1+1» со ссылкой на своего корреспондента.

«Отныне документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется на Украину», — отметили в сообщении патриархата.

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей всея Руси Димитрий Смирнов заявил ФАН, что этот документ «бессмысленный». По его словам, с таким же успехом Варфоломей и члены Синода могли бы подписать «все что угодно».

«По большому счету тут даже комментировать нечего. В Константинополе могли бы подписать документ о том, что Африка принадлежит России, Европа — Китаю, а московский зоопарк теперь под управлением парижского. Это все одного порядка вещи», — сказал протоиерей.

По словам собеседника агентства, если Киев не будет использовать силу, чтобы заставить верующих на Украине замолчать, жители смогут понять, кому стоит верить, а кому нет.

«Для верующих в этом ничего приятного нет. Если не будут отнимать православные храмы, то, возможно, ничего [страшного] и не случится. Если же будет вновь насилие, то, конечно, это никуда не годится. В любом случае, народ разберется, кому верить. Эту ситуацию можно сравнить с дольщиками, у которых взяли деньги, а квартиры не дали», — обратил внимание священник.

Отвечая на вопрос о том, означает ли подписание томоса окончательный разрыв связей Москвы с Киевом и Константинополем, священнослужитель отметил, что ситуация действительно очень тяжелая, но небольшая надежда все же есть.

«Точки невозврата не достигли. Все может произойти. Так, смена власти на Украине позволит изменить коренным образом положение дел церкви в стране. Порошенко уйдет и будет забыт», — подчеркнул он.

Событие 9 января — это уже вторая попытка подписания долгожданного для Киева документа. Предстоятель «Православной церкви Украины» митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже получал свиток из рук Вселенского патриарха Варфоломея. 7 января он вместе с украинским президентом Петром Порошенко принес этот свиток на Рождественскую литургию в Софийский собор.

Но после этого документ пришлось вернуть в Стамбул, чтобы его подписали все члены константинопольского синода. После этого его снова вернут в украинскую столицу. Он будет храниться в Киеве, но решение о том, где именно, пока не принято. Вероятно, его отдадут на хранение в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника «София Киевская».

В то же время источник информагентства «Украинские новости» сообщил, что новая церковь Украины собирается передать оригинал томоса об автокефалии в государственный архив страны. Он также отметил, что будет сделана копия томоса, которую оставят в Софийском соборе.

По словам источника, государственная архивная служба сама должна определить, в какой архив будет передан томос. Наверняка его поместят в Центральный госархив высших органов власти и управления Украины.

В декабре 2018 года Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей провели в украинской столице «объединительный собор». Мероприятие проходило за закрытыми дверями. На нем присутствовали, в основном, представители неканонических церковных структур. Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в этом действии. Впрочем, отдельные представители структуры, по сообщению украинских СМИ, на собор все же прибыли.

На «соборе» главой новой «церкви» на Украине избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, который ранее служил епископом неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. На «объединительном соборе» также была создана новая церковная структура.

По завершении «собора» избранный глава «новой украинской церкви» вышел на сцену на Софийской площади. Его представил сам Петр Порошенко.

Он также заявил, что этот день «войдет в историю» как день создания автокефальной поместной украинской церкви.

Предстоятель канонической УПЦ Московского патриархата осудил вмешательство политиков в церковные дела, прежде всего, обращая внимание на действия Петра Порошенко.