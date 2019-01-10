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В Киеве предложили прорваться в Азовское море за счет «фиксации из космоса» 

РИА Новости + ещё 11 4 часа назад
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о том, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море, об этом он заявил в интервью порталу UAportal.
Политическое и военное руководство Украины ранее заявляло о том, что Киев готовит дальнейшие проходы военных кораблей в Азовское море, при этом в качестве наблюдателей будут приглашены представители международных организаций, напомнил генерал.
По его словам, существуют два варианта развития событий. В первом случае корабли ВМС Украины беспрепятственно пройдут в Азовское море, отметил Романенко.
"Если наши корабли будут останавливать, таким образом, будет дезавуирована позиция России. Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео— и аудиосредств контроля, и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определенный результат", — заявил генерал.
При таком подходе Россия окажется "в достаточно сложной ситуации", в то время как для Украины с военно-политической точки зрения это будет "беспроигрышный вариант", считает Романенко.
Провокация в Керченском проливе
В конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников, после чего их задержали, а украинских моряков арестовали.
Позже стало известно, что среди украинского экипажа находились два сотрудника СБУ, которые руководили спецоперацией. Владимир Путин прокомментировал инцидент, связав его с низким рейтингом действующего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
Впоследствии в Киеве не раз заявляли о том, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей.
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Комментарии46
В мире , Видео , Войска , Игорь Романенко , Петр Порошенко , Владимир Путин , Генштаб , СБУ
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