В Киеве предложили прорваться в Азовское море за счет «фиксации из космоса»

Политическое и военное руководство Украины ранее заявляло о том, что Киев готовит дальнейшие проходы военных кораблей в Азовское море, при этом в качестве наблюдателей будут приглашены представители международных организаций, напомнил генерал.

По его словам, существуют два варианта развития событий. В первом случае корабли ВМС Украины беспрепятственно пройдут в Азовское море, отметил Романенко.

"Если наши корабли будут останавливать, таким образом, будет дезавуирована позиция России. Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео— и аудиосредств контроля, и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определенный результат", — заявил генерал.

При таком подходе Россия окажется "в достаточно сложной ситуации", в то время как для Украины с военно-политической точки зрения это будет "беспроигрышный вариант", считает Романенко.

Провокация в Керченском проливе

В конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников, после чего их задержали, а украинских моряков арестовали.

Впоследствии в Киеве не раз заявляли о том, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей.