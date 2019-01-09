Главные события среды

Цены в России пошли вверх

В новый год с новыми ценами. Стоимость продуктов уже выросла , подорожал алкоголь, а где-то и бензин. В чем причины повышения цен и что их ждет дальше в 2019 году?

Путина назвали «подарком для НАТО»

Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию

Хотя демократы накануне заблокировали законопроект о санкциях против России, в 2019 году новые ограничительные меры против Москвы с огромной долей вероятности будут введены. В зоне риска большинство отечественных крупных бизнесменов, чиновники и силовики, предприятия оборонки и госбанки, нефтегазовый сектор и газопровод «Северный поток — 2».

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Роструде напомнили , что следующие длинные выходные ожидают россиян в марте 2019 года. В честь Международного женского дня нерабочими будут три дня — с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье).

Как Британия оживила Скрипалей

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало последние статьи издания The Telegraph о судьбе экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ранее журналисты со сслыкой на источники предположили, что Скрипали на данный момент могут по-прежнему жить где-то на юге Англии.

СМИ сообщили о гибели российского военного в Сирии

В Сирии погиб российский военнослужащий. Это произошло еще 2 ноября, однако об этом до сих пор не сообщило ни министерство обороны , ни официальные лица, утверждает телерадиокорпорации BBC.

США наступают России на пятки

В США начали испытывать сверхзвуковые снаряды. Изначально они были созданы для электромагнитной рельсовой пушки. В настоящее время флот использует комбинацию ракет и стандартную крылатую ракету. О гиперзвуковом оружии активно заговорили после заявления Владимира Путина.

Минобороны РФ досталось 30 танков Т-34 из Лаоса

Минобороны Лаоса передало российским коллегам тридцать исправных танков Т-34, которые до недавнего времени стояли на вооружении армии этой страны.

У «Северного потока-2» обнаружили слабое место

Соединённые Штаты нашли ахиллесову пяту у проекта «Северный поток — 2». Речь идёт о двух участвующих в строительстве газопровода компаниях — швейцарской Allseas и итальянской Saipiem, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Россияне сбежали от коллекторов и погибли

Двое туристов из Санкт-Петербурга скончались в Камбодже.

Тела 53-летнего Виктора Харламова и 58-летней Лилии Поспеловой были найдены 4 января в съемной квартире в городе Сиануквиль.