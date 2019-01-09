Фарион призвала бить русскоговорящих украинцев обувью по лицу

Бывший депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион в интервью изданию "Золочев. НЕТ" призвала бить тех, кто игнорирует украинский язык.

Политик призналась, что ей надоели споры, посвященные роли русского языка — если соотечественник не говорит по-украински на постоянной основе, по ее мнению, его можно ударить.

"Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают", — заявила Фарион.

Экс-депутат посоветовала покинуть Украину тем, кого не устраивает исключительное положение мовы.

По словам Фарион, государство не должно помогать русскоговорящим устраиваться в учебные заведения и на работу.

Во время интервью за ее спиной висел портрет Степана Бандеры — лидера Организации украинских националистов* (ОУН*, чье боевое крыло — Украинская повстанческая армия*, УПА*). Фарион призналась, что его день рождения для нее — святое.

Украинская повстанческая армия* сформировалась в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов* и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее участники воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Героизация ОУН-УПА* и ее лидеров Бандеры и Романа Шухевича критикуется со стороны ветеранов Великой Отечественной, оппозиционных политиков и многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне в 1943 году.

Фарион прославилась своими агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах. Ранее политик заявляла, что русский язык — "язык оккупантов", а украинцев необходимо "приучать" использовать в публичном пространстве только государственный язык. Кроме того, она призывала сограждан ломать челюсти русскоговорящим жителям Украины.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.