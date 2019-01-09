Радикальный способ борьбы с русским языком придумала экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Она призвала бить обувью по лицу тех, кто игнорирует украинский язык.
По мнению Фарион, если гражданин Незалежной не говорит по-украински на постоянной основе, его можно ударить. "Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают", — заявила политик в интервью украинскому изданию "Золочев. НЕТ".
Государство не должно помогать русскоговорящим устраиваться в учебные заведения и на работу, считает Фарион. Во время интервью она сказала, что день рождения Степана Бандеры для нее святой день.
Известная своими агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах Фарион уже говорила ранее, что русский язык для нее это — язык оккупантов, а украинцев необходимо приучать использовать в публичном пространстве только государственный язык. Кроме того, она призывала сограждан ломать челюсти русскоговорящим жителям Украины.
С момента победы Евромайдана в 2014 году Киев ведет целенаправленную войну с русским языком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. В 2017-м был принят закон об образовании, в соответствии с которым школьники никогда не узнают, что такое русский язык. Через несколько лет он не будет изучаться в школах даже на факультативной основе.
Истерики по поводу русского языка разгораются на Украине регулярно. К примеру, в Верховной раде депутат Андрей Тетерук набросился с обвинениями в адрес ООН, которая, по его мнению, занимается пропагандой русского языка. На иллюстрации, которую народный избранник продемонстрировал своим коллегам, было показано, что украинский язык является производным от русского. Языковой вопрос, заявил Тетерук, — не что иное, как часть гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, вовлекая в нее даже международные организации.
При этом украинские власти знают, что значительная часть граждан их страны в повседневном общении используют русский. Судя по последним соцопросам, на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5% граждан страны, в столице Украины таких еще больше — около 80%.