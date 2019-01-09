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В Италии заявили, что не будут принимать мигрантов 

Газета.Ru + ещё 10 9 января 2019
Фото: Reuters
Глава Министерства иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что Рим не намерен принимать очередных мигрантов к себе в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, он никогда не согласится на это как министр.
"Государства должны быть в состоянии защищать собственные границы и собственных граждан. Отсюда отказ подписания глобального соглашения по миграции как со стороны Италии, так и Польши", — отметил Миланези.
Он добавил, что в Европе звучат предложения принять новых мигрантов, которые перевозятся контрабандистами и неправительственными организациями, и это создает "огромную проблему".
"Например, сегодня в Италии задержано несколько людей происхождением из Северной Африки. Один из задержанных обвиняется в терроризме", — пояснил Миланези.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Италии заявил о построении "новой Европы" вместе с Польшей.
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В мире , Европа , Криминал , Происшествия , Италия , Рим
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