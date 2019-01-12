В США собирают продукты для голодающих госслужащих

Дональд Трамп заявил, что не будет вводить в США режим чрезвычайной ситуации прямо сейчас; он рассчитывает, что Конгресс все же выполнит свои обязанности, и приостановка работы правительства в стране закончится.

Убытки от шатдауна за три недели приближаются к шести миллиардам долларов. Это уже превышает сумму затрат на строительство той самой противоречивой стены на границе с Мексикой. Из-за неё демократы и спорят с Трампом.

Тем временем благотворительные организации собирают продуктовые наборы для госслужащих. Ведь в вынужденном отпуске с конца декабря находятся 800 тысяч работников. Зарплату в новом году они так и не получили, сообщает телеканал "Россия 24".