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"Взяла бы, да помыла": чиновница разозлила россиян
"Взяла бы, да помыла": чиновница разозлила россиян

В США собирают продукты для голодающих госслужащих 

Вести.Ru + ещё 48 4 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Дональд Трамп заявил, что не будет вводить в США режим чрезвычайной ситуации прямо сейчас; он рассчитывает, что Конгресс все же выполнит свои обязанности, и приостановка работы правительства в стране закончится.
Убытки от шатдауна за три недели приближаются к шести миллиардам долларов. Это уже превышает сумму затрат на строительство той самой противоречивой стены на границе с Мексикой. Из-за неё демократы и спорят с Трампом.
Тем временем благотворительные организации собирают продуктовые наборы для госслужащих. Ведь в вынужденном отпуске с конца декабря находятся 800 тысяч работников. Зарплату в новом году они так и не получили, сообщает телеканал "Россия 24".
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В мире , США , Дональд Трамп
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