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Южнокорейские подростки избили двоих россиян 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция Южной Кореи арестовала трех местных подростков, избивших россиян.
Инцидент произошел в ночь на 8 января в городе Танчжин. Двое россиян подошли к стоявшим на улице молодым людям и спросили у них дорогу. Те в ответ начали избивать иностранцев руками и ногами. Прохожие вызвали полицию, после чего корейцы были арестованы.
Выяснилось, что все трое — выпускники, им по 19 лет. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас выясняются другие обстоятельства драки. Россияне госпитализированы, в местной больнице им оказывают медицинскую помощь.
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В мире , Азия , Криминал , Происшествия , Южная Корея
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