СМИ: США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»

Власти США могут ввести санкции в отношении двух европейских строительных компаний, которые занимаются укладкой труб для газопровода "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии

Планы подобных санкций разрабатываются в госдепартаменте США , а в Берлине проект активно критикует американский посол Ричард Гренель, который ранее в разговоре с изданием заявил о том, что компании, которые участвуют в строительстве трубопровода, "всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны", пишет Handelsblatt.

По информации источников газеты из правительственных кругов, возможные американские санкции нацелены, прежде всего, на высокоспециализированные строительные компании, которые занимаются прокладкой труб "Северного потока — 2" — швейцарскую группу компаний Allseas и итальянскую компанию Saipem.

При этом, по данным отраслевых кругов, основная нагрузка по укладке труб газопровода лежит именно на швейцарской Allseas, которая прокладывает более 90% трубопровода, в то время как итальянская Saipem уже выполнила свою часть работ, отмечает издание.

При этом правительство Германии "с большой озабоченностью" смотрит на непрекращающиеся попытки США остановить строительство "Северного потока — 2", и на всех уровнях, вплоть до министра иностранных дел Хайко Мааса, пытается оказать влияние на Вашингтон, констатирует Handelsblatt.

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток — 2" исключительно как экономический проект.