Украинские пограничники с момента прекращения военного положения в десяти областях не пустили в страну около 800 граждан РФ.
Около 800 граждан Российской Федерации не пустили на территорию Украины уже после снятия военного положения в десяти регионах страны.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы страны Олег Слободян, пишет УНН.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выступил с предложением навсегда ограничить въезд в страну для российских мужчин, возраст которых составляет от 16 до 60 лет, а также предложил установить биометрический визовый режим с РФ.
Украинский президент Петр Порошенко ввел в ряде регионов страны военное положение, ограничил въезд на территорию Украины мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет, а также распорядился ввести усиленные меры контроля на границе после инцидента с кораблями ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября.
Позже военное положение было отменено. Особый правовой статус прекратил действовать с 26 декабря.