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СМИ: Бразилия официально проинформировала ООН о выходе из договора о миграции 

ТАСС + ещё 1 17 часов назад
Фото: EPA
Новое правительство Бразилии официально уведомило ООН о выходе из Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Об этом сообщила во вторник газета Estado de Sao Paulo со ссылкой на источники во всемирной организации.
По информации издания, в ООН решение Бразилии восприняли с беспокойством. Представители всемирной организации расценивают произошедшее как знак того, что новые бразильские власти готовы кардинально пересмотреть не только свои отношения с ней, но и участие в многосторонних соглашениях. Источники отметили скорость действий бразильского правительства — уведомление о выходе из договора о миграции направлено через восемь дней после формирования нового кабмина.
Несколько недель назад Жаир Болсонару, вступивший в должность президента Бразилии 1 января, объявил, что крупнейшая южноамериканская страна выйдет из договора о миграции. По словам политика, "власти республики не против иммигрантов, но их прибытие в Бразилию должно строго контролироваться". Болсонару выразил сожаление в связи с тем, что бывший министр иностранных дел страны Алоизиу Нунес подписал документ. Нынешний глава МИД Эрнесту Араужу, который возглавил внешнеполитическое ведомство после вступления Болсонару в должность, отметил, что договор — "неподходящий инструмент решения проблемы", так как "иммиграция должна восприниматься не как глобальный вопрос, а в соответствии с реалиями и суверенитетом каждой страны".
10 декабря участники межминистерской конференции ООН в Марракеше одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Во встрече приняли участие делегаты более чем из 150 стран мира, включая Россию.
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Комментарии1
В мире , Другое , МИД , ООН , Бразилия
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