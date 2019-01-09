СМИ: Бразилия официально проинформировала ООН о выходе из договора о миграции

Новое правительство Бразилии официально уведомило ООН о выходе из Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Об этом сообщила во вторник газета Estado de Sao Paulo со ссылкой на источники во всемирной организации.

По информации издания, в ООН решение Бразилии восприняли с беспокойством. Представители всемирной организации расценивают произошедшее как знак того, что новые бразильские власти готовы кардинально пересмотреть не только свои отношения с ней, но и участие в многосторонних соглашениях. Источники отметили скорость действий бразильского правительства — уведомление о выходе из договора о миграции направлено через восемь дней после формирования нового кабмина.

Несколько недель назад Жаир Болсонару, вступивший в должность президента Бразилии 1 января, объявил, что крупнейшая южноамериканская страна выйдет из договора о миграции. По словам политика, "власти республики не против иммигрантов, но их прибытие в Бразилию должно строго контролироваться". Болсонару выразил сожаление в связи с тем, что бывший министр иностранных дел страны Алоизиу Нунес подписал документ. Нынешний глава МИД Эрнесту Араужу, который возглавил внешнеполитическое ведомство после вступления Болсонару в должность, отметил, что договор — "неподходящий инструмент решения проблемы", так как "иммиграция должна восприниматься не как глобальный вопрос, а в соответствии с реалиями и суверенитетом каждой страны".

10 декабря участники межминистерской конференции ООН в Марракеше одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Во встрече приняли участие делегаты более чем из 150 стран мира, включая Россию.