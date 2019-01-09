Секрет ее долголетия: на 115-м году в США скончалась старейшая американка

Женщина родилась в 1904 году в штате Джорджия. Росла на ферме. Всего в семье было 11 детей.

В 22 года Лесли вышла замуж. Супруг Браун скончался в 1991 году. В браке Лесли родила пять детей — двух сыновей и трех дочерей. Именно в доме одной из дочерей женщина жила последние годы, передает ТАСС

До сих пор все родственники уверены, что секрет долголетия Лесли Браун кроется в батате — очень популярного в США овоще, который часто называют "сладким картофелем". Женщина с детства очень любила батат. Не проходило и дня без блюда из него.