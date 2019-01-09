Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Секрет ее долголетия: на 115-м году в США скончалась старейшая американка 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: gerontology.wikia.com
В возрасте 114 лет в американском городе Кливленд-Хайтс (штат Огайо) скончалась старейшая жительница США Лесли Браун.
Женщина родилась в 1904 году в штате Джорджия. Росла на ферме. Всего в семье было 11 детей.
В 22 года Лесли вышла замуж. Супруг Браун скончался в 1991 году. В браке Лесли родила пять детей — двух сыновей и трех дочерей. Именно в доме одной из дочерей женщина жила последние годы, передает ТАСС.
До сих пор все родственники уверены, что секрет долголетия Лесли Браун кроется в батате — очень популярного в США овоще, который часто называют "сладким картофелем". Женщина с детства очень любила батат. Не проходило и дня без блюда из него.
Вести.Ru: последние новости
Токио готов предложить Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам Тайна акустических атак раскрыта: американских дипломатов донимали сверчки Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету
В мире , Другое , Лесли Браун , ИТАР-ТАСС , Кливленд-Хайтс , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США оценили «смертоносный» танк Т-90С8
Минфин США умоляют снять санкции с РФ138
Порошенко хотят канонизировать199
Почти 800 россиян не пустили на Украину9
«Выходить из дома опасно для жизни»8
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение