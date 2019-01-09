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В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
"В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло постановление о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26 процентов с 1 ноября 2018 года, и дополнительно на 15 процентов — с 1 мая 2019 года", — указано в документе.
Кроме того, в соответствии с программой МВФ тарифы на газ для населения Украины будут полностью рыночными с 1 января 2020 года, что в свою очередь направлено на улучшение функционирования газового рынка страны.
Одним из наиболее острых вопросов для Украины остается повышение тарифов на газ для населения. Это еще и одно из главных условий Международного валютного фонда для выдачи Киеву очередного транша помощи. С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За два года мировые цены значительно возросли, однако тарифы так и не пересматривались.
В октябре 2018 года Киев утвердил повышение цены на газ для населения — с 1 ноября она выросла на 23,5 процента, до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров.
Многие украинские политики не раз предупреждали, что повышение цен на газ чревато социальным взрывом.
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В мире , Международный валютный фонд
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