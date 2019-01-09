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На Украине захотели канонизировать Порошенко 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Президента Петра Порошенко стоит канонизировать за получение томоса для Украины, передают "Украинские новости" заявление блогера Павла Бондаренко.
Бондаренко заявил, что рождение ПЦУ — один из самых больших праздников в истории Украины.
"Он (Порошенко — ред.) и Филарет должны в будущем быть канонизированы", — написал блогер.
Ранее сообщалось, что элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины.
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В мире , Павел Бондаренко , Петр Порошенко , РПЦ
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