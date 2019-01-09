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Венесуэльские правозащитники заявляют о пытках военных 

News.ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Правозащитники Венесуэлы обвиняют разведслужбу страны в применении пыток против военнослужащих, подозреваемых в антиправительственном заговоре.
По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch и их венесуэльских коллег из Foro Penal, пыткам со стороны военной контрразведки подвергались близкие родственники и члены семей обвиняемых с целью найти их.
«Агенты разведки не только задерживают и пытают военнослужащих, но в некоторых случаях они преследуют их семьи и других гражданских лиц, когда они не могут найти подозреваемых», — сообщил представитель американского филиала Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко.
Ранее News.ru сообщал о том, что правительство Соединённых Штатов даёт приказы венесуэльским оппозиционерам, чтобы «расширить блокаду в отношении народа республики», заявили во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы.
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В мире , Латинская Америка , Human Rights Watch , Венесуэла
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