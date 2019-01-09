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На Украине советскому тепловозу пришлось спасать американский 

Рамблер + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На Украине забуксовавший американский тепловоз General Electric ТЭ33АС пришлось вытягивать с помощью тепловоза, построенного 37 лет назад на «Лугансктепловозе». Об этом в Facebook рассказал советник главы «Укравтодора» Александр Кава.
Кава, бывший украинский замминистра транспорта, сослался на отчет «Укртрансбезопасности» от 3 января. По его словам, в этот день американский тепловоз, тянувший поезд весом 3768 тонн, застрял на участке Волоноваха — Камыш-Зоря. В итоге на подмогу пришлось вызвать старый советский 2ТЭ116.
Кава утверждает, что аналогичные 2ТЭ116 на том же самом участке тянут поезда весом 4500 тонн. Когда эти старые тепловозы были в идеальном состоянии, они водили грузовые поезда весом шесть тысяч тонн.
По словам экс-чиновника, для транспортировки равного количества грузов на одном и том же участке тепловозам General Electric требуется выполнить больше рейсов, чем советским 2ТЭ116. Он подчеркнул, что советские тепловозы могут проработать еще как минимум 20 лет, если их модернизировать. При этом модернизация с заменой дизеля обходится в два-три раза дешевле, чем приобретение нового тепловоза.
Украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» начала эксплуатацию локомотивов General Electric в декабре 2018 года. Первым рейсом были направлены 3,82 тысячи тонн руды на мариупольские металлургические комбинаты. В середине декабря в «Укрзализныце» сообщили, что на Украину из США прибыли 20 локомотивов. До конца года в страну должны были доставить еще восемь тепловозов.
Комментарии18
В мире , Украина , General Electric , Укрзализныця
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