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Суд на Украине начнёт рассмотрение дела капитана «Норда» 10 января 

RT на русском + ещё 1 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Оболонский районный суд Киева планирует провести 10 января подготовительное заседание по делу капитана рыболовецкого сейнера «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщает Интерфакс.
«Суд будет 10-го числа. Сейчас стадия подготовительного судебного заседания, когда заявляются различные ходатайства, жалобы», — заявил адвокат Дмитрий Щербина.
По его словам, процесс может длиться, минимум, полгода.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обмен капитана арестованного на Украине российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого невозможен, пока не завершён уголовный процесс.
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