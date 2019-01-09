Суд на Украине начнёт рассмотрение дела капитана «Норда» 10 января

Оболонский районный суд Киева планирует провести 10 января подготовительное заседание по делу капитана рыболовецкого сейнера «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщает Интерфакс.

«Суд будет 10-го числа. Сейчас стадия подготовительного судебного заседания, когда заявляются различные ходатайства, жалобы», — заявил адвокат Дмитрий Щербина.

По его словам, процесс может длиться, минимум, полгода.