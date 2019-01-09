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Минфин США призвали отложить снятие санкций с российских компаний 

РИА Новости + ещё 6 42 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Mladen Antonov
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США во вторник обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго", говорится в сообщении на сайте комитета по иностранным делам.
"Законодатели написали министру финансов Стивену Мнучину с просьбой провести брифинг для членов конгресса и отложить прекращение действия санкций, пока не будут даны ответы на вопросы парламентариев", — сказано в сообщении.
Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлялись, в последний раз — до 21 января.
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В мире , Олег Дерипаска , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Группа ГАЗ , Минфин , Русал , США
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