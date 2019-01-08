Личные данные Меркель выложил в интернет хакер-недоучка

ФРГ задержан предполагаемый хакер, на прошлой неделе сливший в Сеть личные данные сотен немецких политиков и журналистов.

Им оказался 20-летний житель земли Гессен, который живет с родителями, сообщает Der Spiegel . Перед арестом он успел уничтожить свой компьютер.

По версии полиции, подозреваемый не связан ни с какими иностранными спецслужбами.

Накануне полиция обыскала квартиру в городе Хайльбронне , где проживает общавшийся с хакером программист, которого также подозревали в причастности к хакерской атаке.

Однако на сегодняшней пресс-конференции представитель Ведомства по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) Георг Унгефук сообщил, что 20-летний хакер действовал один.

Он добавил, что молодой человек раньше не имел раньше проблем с законом и «не связан с третьей стороной». Причиной, по которой он выложил в интернет личные данные сотен немецких политиков и других публичных лиц, стала личная неприязнь. Предполагаемый хакер сказал на допросе, что его злили публичные заявления пострадавших.

Представитель ZIT прокомментировал также появившуюся в прессе информацию о том, что задержанный является школьником. По его словам, юноша «имеет отношение к школьному обучению, у него нет профильного образования, но он разбирается в технике».

Как выяснило издание, атака произошла еще перед Рождеством и затронула все партии бундестага , кроме ультраправой «Альтернативы для Германии».

Позднее спикер правительства заявила, что никакие существенные данные Меркель скомпрометированы не были.