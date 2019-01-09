В Испании из рабства освобождены девушки из России и Украины

Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России Украины . В одном из развлекательных клубов Гранады их заставляли заниматься проституцией.

Во время операции также были арестованы четыре организатора, гражданство которых полицейские не сообщают. Трое задержанных находятся под стражей, пишет РИА Новости . При обыске в клубе и одном из домов в Гранаде было изъято огнестрельное оружие, а также марихуана и более тысячи евро наличными.

Выяснилось, что задержанные находили жертв через соцсети. Как правило, это были девушки с финансовыми проблемами. Им предлагали поездку в Испанию и работу в качестве хостес или аниматора на дискотеках. Обещали платить три тысячи евро.

Девушки соглашались на поездку и работу, однако в Испании их заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе. За отказ грозил штраф от 50 до 100 евро. Жили девушки в том же клубе, где за проживание платили пять евро в день.

Установлено, что задержанные связывались с "поставщиками" девушек в России и на Украине через социальные сети и мессенджеры.