«Ему 20, живет с родителями»: кто взломал Ангелу Меркель

Власти Германии обнаружили потенциального виновника хакерских атак на немецких политиков и звезд — им оказался 20-летний молодой человек, проживающий в Гессене. Несмотря на то, что в этой внутренней истории нет иностранного следа, она заставляет задуматься об общем состоянии кибербезопасности в стране.

Рассерженный школьник

На первой неделе января стало известно о том, что Ангела Меркель пала жертвой хакерской атаки. Кроме нее, от действий киберпреступников пострадали другие высокопоставленные немецкие чиновники, члены партий, журналисты и даже звезды шоу-бизнеса — всего около тысячи человек.

Были похищены номера мобильных телефонов, адреса личной электронной почты, официальная и частная переписка, пароли, личные фотографии и документы, часть из которых была размещена в общем доступе в сети.

По сложившейся своеобразной «традиции», Берлин сразу наметил потенциальных злоумышленников — Россию Китай . Впрочем, никаких доказательств того, что ко взлому причастны именно «русские хакеры», представлено не было.

Позднее полиции Германии удалось выйти на предполагаемого преступника — им оказался 20-летний выходец из земли Гессен, на текущий момент проживающий с родителями. Имя подозреваемого не разглашается, но известно, что он учится в старших классах. Уточняется, что такая ситуация является типичной для немецкого образования.

После задержания хакер сознался в содеянном, отметив, что он действовал в одиночку. Мотивом для совершения взлома стала «злость из-за публичных заявлений политиков, журналистов и других известных личностей».

Как оказалось, на этот раз иностранные «государственные хакеры» оказались ни при чем. Кроме того, у подозреваемого нет никаких связей с праворадикальными экстремистами, о которых ранее сообщало следствие.

По данным Wall Street Journal, за подобное преступление немецким законодательством предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до трех лет лишения свободы. Тем не менее, так как хакер не является совершеннолетним (в Германии возраст совершеннолетия составляет 21 год), мера пресечения для него может стать гораздо более мягкой.

Худшее впереди

По словам министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, личность хакера была известна правоохранительным органам еще в воскресенье 6 января, спустя два дня после того, как стало известно об утечке.

«В таких важных вопросах, как этот, мы всегда делаем свою работу», — цитирует политика Deutsche Welle, указав на то, что ранее немецкая оппозиция раскритиковала министра из-за того, что поначалу он не воспринял угрозу всерьез.

Один из членов немецкого Бундестага, пострадавший в ходе утечки и пожелавший остаться неизвестным, заявил, что узнал об утечке из прессы, а не из официальных источников правительства.

«Абсурдно, что нас уведомили об этом обеспокоенные граждане… Я надеялся, что узнаю об утечке от Федерального управления по информационной безопасности или спецслужб, занимающихся контрразведкой», — заявил раздосадованный парламентарий.

Зеехофер добавил, что в этой ситуации полиция сработала «очень хорошо, очень быстро и очень эффективно». Тем не менее, именно эффективность ведомства вызывает вопросы — правоохранительным органам потребовалась почти неделя, чтобы выйти на 20-летнего хакера-дилетанта, не обладающего экстраординарными знаниями в IT.

На протяжении последних нескольких лет немецкое правительство то и дело становится жертвой хакеров, но не уделяет взломам достаточного внимания. По словам Хорста Зеехофера, январский инцидент является «болезненным» для всех пострадавших, но не представляет собой «новую ситуацию в сфере безопасности». При этом министр переложил часть вины на жертв взлома.

«Мы обещаем делать все, что в наших силах, но мы не можем обещать стопроцентную киберзащиту», — заявил политик, добавив, что он был «изумлен», когда увидел, какими элементарными паролями пользуются граждане страны.

Несмотря на то, что абсолютной защиты от хакеров действительно не существует, Германии стоит задуматься об ужесточении законодательства в этой сфере и установке новых, более совершенных средств борьбы с киберпреступниками. Если одиночка-любитель, который научился хакерским техникам самостоятельно, смог без особого труда «подставить» первых лиц государства, то сложно представить, чем может закончиться полномасштабная атака со стороны профессионалов.